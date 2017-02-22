他們是昆蟲王國裡兩隻很相愛的蝴蝶，翩翩起舞，比翼雙飛，已經相約了幾生幾世，一起化繭成蛹，一起化蛹成蝶，生生死死，幾度輪回。讓其他的蝶兒，蛾兒們羡慕極了。甚至以為他們就是梁山伯與祝英台化蝶的後代，會生生相愛，世世相隨的。

在一個春光明媚的日子裡，兩隻蝴蝶在一個花園裡盡情嬉戲，享受滿園的花香，暖暖的陽光，累了就停在一株盛開的牡丹花上歇腳。滿園的賞花人中有一對年輕的戀人，親密的攔腰挎背，走過來停在那株花旁，一邊賞花一邊說著甜蜜的情話。雄蝴蝶聽得入迷了，纏綿之聲，靡靡之音，讓它覺得如癡如醉，竟忘了自己的安全，也沒有注意雌蝴蝶及時傳遞來的撤離資訊，成了一個男孩子手裡的意外收穫，男孩高興極了，回家把它做成了標本放到了書裡。

雄蝴蝶後悔極了，也傷心極了，見到主管投胎的閻王，鼻一把淚一把的的懺悔自己的過錯，希望能再回昆蟲王國和他心愛的雌蝴蝶在一起。閻王告訴他，像他這種口是心非的見多了，哪能都隨意，既然羡慕人類就讓你人間走一遭吧，若有情未了，有緣來世再續，不由分說把它辦好手續，推上通往人間的漫漫長路。雄蝴蝶一路痛哭流涕，悲聲大放，在一戶人家裡稀裡糊塗投胎成一個男孩，落地時那哭聲讓所有人都覺得這個孩子前世一定不簡單，更奇怪的事肩膀上有一個淡淡的蝴蝶形的胎記。

雌蝴蝶眼看著雄蝴蝶被男孩捉去，傷心欲絕，痛不欲生，鬱鬱寡歡，積郁成疾，終於不久後也結束了短暫的一生。四處打聽雌蝴蝶的來世的下落，沒有人給她一個確切的答案，閻王小鬼們不會記得他這點小事，甩給她一句「有本事自己找去」，便不再理睬。雌蝴蝶毫不猶豫的以為雄蝴蝶一定會記得幾世的誓言，在昆蟲王國裡等她，於是再為蝴蝶。遠遠近近，尋尋覓覓，不灰心，不放棄，不知道幾生幾世，又是幾個蝴蝶輪回。

當她再見到他時，他已經在人世長成一個男人，身邊也多了個蝴蝶一樣的女人。那是初夏的一天下午，又是一天的尋覓，真有點累了，她停留在一個花香襲人的女孩的頭上想做片刻的休息，男孩看見了一隻花蝴蝶落在戀人的頭上，就伸手來趕，雌蝴蝶抬頭欲飛時看見了那個蝴蝶型胎記，分明就是自己幾世尋覓的他，原來在這裡。她一陣失落一陣欣喜，圍繞著男人飛來飛去，時兒落在他的頭上，時而落在他的肩上，訴說著幾世的相思離愁。那個男人所有的心思都在蝴蝶一樣的女人身上，對她的心思一無所知，不過只是伸手趕她離開，也並沒有傷害她。從此蝴蝶便不在奔波，跟隨他飛來飛去，夜裡落在他家窗台外的一株勿忘我上，守候著心愛的人，擁有不了他的今生就等他的來世吧！她安慰自己。

日子一天天過著，雌蝴蝶見證了他們海誓山盟的日出日落，見證了他們紅地毯上的執子之手，聽他們說盡世間的恩愛甜蜜的情話，恍惚間覺得那個女人就是自己的化身，自己是那個女人出竅的靈魂，他們的幸福就是自己的快樂，他們的恩愛就是自己的甜蜜。蝴蝶以為他們會這樣過到老，自己也情願永遠只在寧靜的夜晚停留，等待雌蝴蝶的來世。

日子就這麼平平淡淡的過著，女人越來越忙，忙自己的工作，忙自己的孩子，忙自己的家務。男人開始抱怨煩躁，男人開始忘記回家，男人也開始不安分的異想天開。終於有一天男人又遇到一隻更年輕的蝴蝶一樣的女孩，戰爭與和平交替上演之後，女人離開了，看來無緣見證他們的與子偕老。男人從頭再來，重複著以前說過的所謂情話，不過味道都變了。

蝴蝶傷心極了，也灰心急了，從沒有過的絕望，今生信誓旦旦轉眼都能成空，忘的一乾二淨，何況來世呢？她還會記得我是那幾世的曾經。沒有希望的心終於使她無力再飛，也無心再等，被一個生物學家捕到後，做成了一個永遠的標本，因為她長的太特別了，兩隻翅膀上長著的不是一般的花紋，細看分明是兩隻憂傷的眼睛，生物學家也納悶，莫非她就是傳說中的化蝶，很期望捉到另一隻。

雌蝴蝶飄離的靈魂看著自己慢慢風乾的身體，一聲歎息：做蝴蝶多好，為什麼要鬼迷心竅做人呢？從此煙消雲散，一切成空。

沒有錯誤的開始，也就不會有遺憾的結束。