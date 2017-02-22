每天早上，公公竟然都要喝掉自己的晨尿，並聲稱這是自己的養身秘訣，已經堅持數年……30歲的黎媛（化名）說，年前，公婆搬來帶娃，一大家子首次同居生活後，她才知道公公在用這種奇葩方式養生，「每天想到這個，坐在一起吃飯我都覺得難下咽。」

公公每天早上一杯晨尿

黎媛，結婚3年，在附近一家小超市當售貨員，家住渝北龍頭寺一小區。

今年元旦，公婆從長壽區老家趕來，計劃在黎媛夫婦裝修好的新家住一年，並接替黎母帶2歲多的孫子，「一大家團聚在一起，大家本來都很高興。」

但公婆入住沒幾天，黎媛發現一個秘密，那天，黎媛6點多起床，發現公婆也已起來忙碌，當時，公公手裡端著一個玻璃茶缸，裡面是一大杯黃色的液體，正在陽台上一口一口的飲用。

黎媛好奇詢問公公在喝啥，公公的回復讓黎媛驚呆：杯子裡是尿。婆婆胡阿姨坦然地告訴黎媛，這是公公堅持了四五年的養生法，每天早上都喝一杯他自己的晨尿。

坐在一桌吃飯難下咽

「爸，這方法不科學。」黎媛當即出言阻止，卻遭到公公的白眼相對，胡阿姨還拉走黎媛，讓她不懂就不要多管。

黎媛說，得知這個秘密後，她好幾天都沒緩過神來，而當她把這件事告訴丈夫蔣先生，蔣先生微微一愣，卻說：「老人家嘛，你管他怎麼折騰。」

但黎媛說，接下來，公公抱著自己2歲多的兒子親的時候，她就會覺得很彆扭，尤其當一家人坐在一桌吃飯的時候，黎媛總會想起公公的養生法，感覺根本食難下咽。

黎媛的丈夫蔣先生31歲，從事運輸工作，他認為妻子太小題大做，自己父親性情強勢，一生最討厭別人干涉他，「他堅持嘛，總有他的道理撒。」

公公稱喝尿讓他健康

記者以健康志願者的名義給黎媛的公公撥通了電話，其公公老蔣師傅說，他今年55歲，幾年前，通過老兄弟伙得知了這個方法，一開始他也抱著半信半疑的心態嘗試，但堅持一段時間，發現自己的精神好了很多，「確實有效，對身體有好處的事情肯定要堅持，總比吃藥打針好嘛。」

老蔣師傅還說，老伴胡阿姨雖然沒有採用這個方法一起養生，但她親眼看到自己的健康變化，因此也很支持自己。

「很希望求助專家，幫助下我公公，這樣肯定不科學。」採訪最後，黎媛反覆向記者強調她的心願。

點評：喝尿養身毫無科學依據

「把身體排出體外的廢物，又喝回去，怎麼可能對身體有好處？」重慶市三院高級營養專家劉莉認為，將喝尿當作養生法完全沒有科學依據，因為人體腎臟就像過濾器，把不好的東西全部過濾出去形成尿液，其中95%的成分都是水，還有許多新陳代謝的廢物。而真正能從尿中提取出來的有效物質尿激酶，雖然臨床上對治療腦血栓、心肌梗死等心腦血管的疾病有良好的療效，但在尿液中的含量極低，10噸尿液只能分離出1千克左右的尿激酶，並且在現代醫學中，用尿液提取物治病是非常成熟的，國家食品藥品監督管理局也批准了含尿激酶的相關藥品。

「為啥老蔣師傅會覺得身體明顯變好？」重慶市心理學會會員陳志林分析，這應該源於心理暗示，當蔣師傅在兄弟伙和自己的暗示下，覺得喝尿對身體有好處，由於心理的安慰劑效應，就感覺自己的身體發生了良性變化，同時，他還將這個暗示輻射給老伴，讓她認可自己的說法。