東學西漸 – 碩士學位與證書課程如何選擇？

現時全球各地的大學為了增加財政收入，都會紛紛推出大量碩士課程和研究生程度證書課程(graduates certificate)，吸納已經取得學士學位但是想要繼續進修的人士。大學課程眾多，你又應該如何選擇？

首先，我們要了解清楚碩士學位和研究生程度證書有何不同。兩者最直接的分別，就是前者是一個學位，後者只是針對某一兩個學科技能而來的訓練課程，因此取得研究生證書不可以說是碩士，招聘者也可多加留意。由於前者是一個學位課程，課程涵蓋的範圍比較大，學費較高，完成所需的時間較長。證書課程則在時間分配方面提供較大的彈性，有不少都是晚上課程，供在職人士修讀，學費也比較便宜。

了解兩者的分別，問題就自然變成：你什麼時候需要一個比學士更高的學位?誠然，現在不少人都論及學位貶值的問題，認為多擁有一個學位，對於將來工作發展必定更有幫助。這個看法其實只可以算是部分正確。根據美國勞工局的調查數字，在職場上有大約30%的工作需要擁有學士學位以上的人擔任，但是只有6%的工作需要碩士或以上學歷。更重要的是，招聘者在考慮求職者背景的時候，其實較為看重工作經驗。因此擁有高學歷其實並不完全等於就有好的工作機會。

學生在下列幾個情況之下，可以積極考慮碩士學位課程：第一，你需要多一個學位來協助你轉換工作。筆者就曾經遇過學生，已經在華盛頓大學取得科學學士學位，並有幾年工作經驗。考慮報讀碩士課程的唯一理由，是學生想到將來需要轉換工作，而該工作要求求職者擁有一個工程類學位。在這個情況之下，報讀碩士課程，甚至是網上工程類學士課程，都可以協助學生轉換工作。第二，你的工作到了一個瓶頸，並發現上層管理人員大多數擁有碩士以上資歷。在這個情況之下，碩士學位就可以協助你提升到更高職位。

在某些情況下，證書課程其實已經可以滿足就業需要，而且學費較為便宜，值得學生積極考慮。第一，如果你已經在學士或者碩士課程中得到某種訓練，只是工作需要變化，需要更具針對性學習某一種特別技能，那麼證書課程就會很有幫助。例如筆者就有朋友在取得風險管理碩士後，特別修讀華盛頓大學提供的數據庫建設證書課程，以補足之前在碩士課程沒有具針對性學習的一個範疇。第二，某些證書課程其實可以協助學生釐清自己是否有有興趣多修讀一個學位課程。華盛頓大學就有法律助理證書課程，除了以訓練律師助理為目標，該證書課程也是小型法學課程，簡介法學院課程和基本要求。有不少同學都是先報讀證書課程，觀察自己的興趣，再決定自己是否願意付出三年時間和極高昂學費取得法學博士(JD)課程。

碩士學位課程和證書課程都各有優劣，同學最重要的是考慮自己的將來就業需要，決定哪種投入和付出對自己的幫助最大。

作者簡介：

michelleMichelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。