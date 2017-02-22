歷史上真實的甄嬛其實長「這樣」

一部《後宮.甄嬛傳》讓甄嬛這個名字和角色都深入人心。她從最初的一個小答應一步一步爬上太后的位置，中間歷經了多少波折。在這部劇播出後，大家心裡都有這個一個疑惑：甄嬛在歷史上真的存在嗎？

答案是，甄嬛這個角色在歷史中確實存在，原型人物為孝聖憲皇后鈕祜祿氏，育有一子弘曆，也就是後來的清高宗乾隆皇帝。

鈕祜祿氏祖上雖為名門，但實為旁支，到了她父親這一代，已沒落至與平民無異，其父官位亦不高。這也可以說明為何身為名門之後卻只能在王府當低階侍妾。另外從欽定八旗通志來看，是在乾隆即位後才將其母家與康熙帝的孝昭仁皇后鈕祜祿氏家族重編為一族。

鈕祜祿氏入雍親王府為低階侍妾，號格格。康熙五十年（1711年）八月庚午，生下了雍親王第四子弘曆，即後來的乾隆帝，而她除了弘曆之外別無生育。雍正帝登基後，於雍正元年（1723年）冊封鈕祜祿氏為熹妃，冊文：「……咨爾格格鈕祜祿氏……以冊印封爾為熹妃。……」可見雍親王亦未為因其生子，而向朝廷請封她為側福晉，依然是格格；在王府地位不高加上一生除了弘曆外別無他育，推測並不十分受寵。

鈕祜祿氏由低階侍妾直接封熹妃而不是像其他格格一樣封嬪，應與雍正元年弘曆將被秘密建儲有關。以雍正元年首次冊封的妃嬪來看，熹妃在宮中地位次於孝敬憲皇后、年貴妃與齊妃，排名第四。但後來隨著年妃與皇后相繼逝世離去，而剩下的齊妃之子弘時又因行為狂縱不慎導致最後被雍正削除宗籍，造成齊妃受牽連而失寵，熹妃鈕鈷祿氏的地位也日漸上升。

雍正十三年八月，雍正帝逝世。其子弘曆登基，是為乾隆帝。熹妃以生母的身份成為皇太后，徽號崇慶皇太后，從永壽宮移居慈寧宮。同年十一月戊申，乾隆帝追封外祖父凌柱一等承恩公，謚良榮；外高祖父額亦騰及外曾祖父吳祿皆追封一等承恩公。

乾隆帝事母至孝。再加上太後身體一直十分硬朗，也因此乾隆每次出巡，太后都同行。拜謁孝陵，秋獵木蘭，同是每年必去的。遇到太後生日，乾隆帝率王公大臣奉觴稱慶。太后的六十歲、七十歲、八十歲壽辰慶典，一次比一次隆重。乾隆四十二年正月二十三日，崇慶皇太后崩於圓明園長春仙館，享壽八十六。