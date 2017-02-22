六年斥資六萬億元 財政「真金白銀」助力醫改

「能報銷這麼多真是沒想到。」河南省中牟縣農民李金倉最近給記者算了筆賬，他兩個月大的兒子因患先天性心臟病住院，經過一系列醫保報銷後，近6萬元的費用最終自己只掏了8000餘元，「幾乎沒有壓力，真的很省心」。

李金倉的情況並非孤例。隨著我國全民醫保體系的基本建立以及醫藥衛生體制改革穩步向縱深推進，廣大群眾的獲得感也在不斷提升。

回顧整個「十二五」時期，全國財政醫療衛生（含計劃生育）累計支出46499億元，是「十一五」時期的2.7倍，年均增幅17.3%，比同期全國財政支出14.4%的增幅高出2.9個百分點，可謂實現跨越式增長。2016年，全國財政醫療衛生支出13154億元，同比增長10%，占財政支出的比重提高到7%。

財政部資料顯示，2011年至2016年，中央財政共安排新農合和城鎮居民醫保補助資金9930億元、公共衛生服務補助資金2618億元、公立醫院補助資金782億元。另外，從2012年起，中央財政每年安排補助資金支持基層醫療衛生機構和村衛生室實施國家基本藥物制度，至2016年共補助455億元。

憑藉財政「真金白銀」的投入，我國職工醫保、城鎮居民醫保和新農合參保人數超過13億，參保覆蓋率穩固在95%以上；新農合和城鎮居民醫保財政補助標準從2010年的每人每年120元大幅提高到2016年的420元；人均基本公共衛生服務經費標準從2009年的15元提高到2016年的45元；個人衛生支出占衛生總費用比重降到30%以下……

伴隨縣級公立醫院改革全面推開、分級診療制度加快建立、公共衛生服務專案範圍擴大、藥品供應保障體系不斷完善，我國醫改也逐步進入攻堅期和深水區。

財政部社保司相關負責人坦言，當前醫改還存在不少問題，包括基本醫保制度可持續性不強、公立醫院體制機制改革進展緩慢、藥價虛高和商業賄賂亂象頻出、醫療費用增長過快等。

下一步，在繼續加大對醫保投入力度的同時，財政部門將重點從四個方面推進改革，以織牢全民醫保網。

一是深入推進「三醫聯動」改革，增強改革的系統性和協調性。醫藥方面，整頓藥品流通秩序，實行「一品兩規」和「兩票制」，擠壓藥價中的虛高水分；醫保方面，推進醫保經辦管理整合，充分發揮醫保控費作用；醫療方面，推進公立醫院體制機制綜合改革，調整優化醫院收入結構。

二是嚴格控制醫療費用過快增長。全面推進醫保支付方式改革，在縣級公立醫院和試點城市公立醫院全面推進按病種付費、按人頭付費和總額預付等複合付費方式改革，並設定控費目標，建立對地方控費考核機制。

三是健全基本醫保籌資和待遇調整機制，增強制度的可持續性。財政部建議合理調整政府、單位和個人籌資分擔比例；完善個人帳戶，逐步開展門診費用統籌；堅持適度保障原則，引導合理預期。同時，大力發展商業健康保險。

與此同時，財政部門將加強公立醫院全面預算管理制度、成本管理制度、註冊會計師審計制度、財務資訊公開制度和三級醫院總會計師制度，切實強化公立醫院監管，提高公立醫院運行的透明度和效率。