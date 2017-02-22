2017年6項新政開好局

近期，中國政府陸續出台多項利好政策。這些政策包括增加農民財產性收入、加快產業工人隊伍建設改革、提高醫務人員薪酬水準、放寬落戶通道、實施生育保險和醫療保險合併試點方案、開展「城鄉居民增收行動」等。今年是「十三五」時期的重要一年，這6項新政的出台，是政府改善民生的重要舉措。

戶籍醫保改革利民生

公安部在2月9日召開的全國戶籍制度改革專題培訓會上，要求放寬落戶通道。會議明確，除極少數超大城市外，各地要全面放開對高校畢業生、技術工人、職業院校畢業生、留學歸國人員的落戶限制；同時，進一步向農村學生升學和參軍進入城鎮的人口、在城鎮就業居住5年以上和舉家遷徙的農業轉移人口以及新生代農民工等重點群體傾斜，努力做到能落盡落。會議還指出，城區常住人口在300萬以下的城市不得實施積分落戶制度。

在戶籍制度改革加快推進的同時，醫療保險改革也出台新的舉措。國務院近日發佈了《生育保險和職工基本醫療保險合併實施試點方案》，要求今年6月底前在12個地區啟動生育保險和職工基本醫療保險合併試點，試點期1年左右。試點地區包括河北省邯鄲市、山西省晉中市、遼寧省瀋陽市等。

根據方案，這12個地區兩項保險合併後，將統一參保登記，統一基金征繳和管理，實行統一的定點醫療服務管理。同時，職工生育期間的生育保險待遇不變。關於合併後的繳費和待遇問題，人力資源和社會保障部醫療保險司副司長顏清輝說：「生育保險和職工基本醫療保險合併試點啟動後，不會增加個人繳費或降低相關待遇。」

增加農民財產性收入

浙江省義烏市江東街道鯰溪村村民樓鐘鳴的資金還未回籠，日前急需進貨資金，但手上除農村宅基地住房外沒有其它固定資產。當他從銀行得知，農房抵押貸款不需要找人擔保，就立馬申請了。兩天後，老樓拿到了170萬元農房抵押貸款。「資金問題一下解決了，真沒想到集體土地的不動產證也能抵押！」他高興地說。

2月5日，2017年中央「一號檔」發佈，明確提出要增加農民財產性收入。檔把深入推進農業供給側結構性改革作為新的歷史階段農業農村工作的主線，要求在充分保障農戶宅基地用益物權、防止外部資本侵佔控制的前提下，落實宅基地集體所有權，維護農戶依法取得的宅基地佔有和使用權，探索農村集體組織以出租、合作等方式盤活利用空閒農房及宅基地，增加農民財產性收入。

中央財經大學教授褚福靈在接受媒體採訪時表示，增加農民財產性收入這一方針和具體舉措，不僅能夠有效盤活農村土地，避免土地資源的閒置和浪費，實現土地價值，而且可以充分調動農民的積極性，促進經濟健康發展和人民生活水準穩步提高。

讓城鄉居民腰包更鼓

「以前一個月只能拿1000多元，現在不算五險一金、公積金等，拿到手的就有2000多元。」江蘇省南京市浦口區綠水灣路的環衛工人王月山說。

據悉，浦口區大力推行機械化清掃，用節約來的成本給環衛工人漲工資，一線環衛工人的月均收入達到4115元，明星班組長年收入過6萬元。收入的增加讓老王更有幹勁了。

根據國務院日前印發的《「十三五」促進就業規劃》，中國將開展「城鄉居民增收行動」。其中，技能人才、新型職業農民、科研人員、小微創業者、企業經營管理人員、基層幹部隊伍以及有勞動能力的困難群體，是此次增收行動的政策傾斜對象。

今年，醫務人員的收入也將提高。根據人力資源和社會保障部、財政部、國家衛計委、中醫藥管理局印發的《關於開展公立醫院薪酬制度改革試點工作的指導意見》，公立醫院薪酬制度改革試點工作將在上海、江蘇、浙江等11個省份展開。據瞭解，優化公立醫院薪酬結構、合理確定公立醫院薪酬水準、推進公立醫院主要負責人薪酬改革、落實公立醫院分配自主權等是此次改革的重點。

2月6日，中央全面深化改革領導小組第三十二次會議審議通過的《新時期產業工人隊伍建設改革方案》提出，要按照「政治上保證、制度上落實、素質上提高、權益上維護」的總體思路，造就一支有理想守信念、懂技術會創新、敢擔當講奉獻的產業工人隊伍。