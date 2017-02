【新劇推介】

Legion 變種軍團

類型:科幻/劇情

頻道:FX

首播日期:02/08/2017

由 FX Productions與 Marvel電視聯合製作,《變種軍團》以漫威漫畫人物 David Haller / Legion 作原型,也是第一部連接X-Men(變種特工)的電視劇。主角Legion (Dan Stevens 飾) 在年輕時被診斷患有精神分裂症,但精神病院不知道的是,他其實是一個強大的變種人,能通過心靈異能殺害或控制別人。電視劇於2015年10月宣布開拍,第一集於翌年5月完成拍攝,編劇Noah Hawley透過視覺設計和倒敘手法營造一個結合1960年代與現代元素的故事背景。這一系列八集的電影劇在電視台首播前已於太平洋設計中心進行首映,無論是故事還是演員的表現都獲得巨大的好評。

【熱播電影推薦】

Fist Fight 格鬥

類型:動作/喜劇

導演:Richie Keen

上映日期:02/17/2017

高中老師 Andy Campbell (Charlie Day 飾) 為人忠實戇直,一心只想在管理功能失調的學校裡捱過痛苦的校園生活。他的教學日常除了充滿學生對他進行的惡作劇,還要擔心因學校削減開資而威脅到他的工作。可是,低處未算低,就在暑假開始之前他惹上堪稱惡霸老師的 Ron Strickland (Ice Cube飾)。兩人的衝突被帶到校長室,Strickland 亦因此被解僱,他隨即挑戰Campbell下課後在操場上進行格鬥以解決問題。縱使軟弱的Campbell 是多麼不情願接受這挑釁,這個「老師攤牌」的消息已像野火一樣蔓延,眾人亦期待著這場世紀之戰。

【新專輯推薦】

The xx《I See You》

評分:85

風格:Alternative/Indie Rock, Indie Pop

廠牌:Young Turks

英國獨立流行樂隊 The xx 第三張專輯,是繼《Coexist》發行後相隔四年來的首次推出的新專輯。樂隊成員Jamie Smith 於2015年5月發布了他的獨奏單曲 “In Color”,並稱它將影響《I See You》旋律和風格。對比前兩張專輯,此唱片具有獨特的聲音和表達出更積極,開放和廣闊的概念。它的單曲 “On Hold” 於2016年11月12日發布。《I See You》受到評論家的廣泛讚譽,並成為樂隊的第二個在英國排名第一的專輯。洛杉磯時報形容這唱片:「The xx 使用悲傷作為一種盾牌; 它的時尚單調容許樂隊締造與聽眾之間真正的聯繫。他們音樂讓你感覺如置身在歌詞之中,貫串高和低音之間。《I See You》代表一個坦誠,願意被看見的樂隊。」