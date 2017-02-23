二月美酒佳餚節目總覽

By Zita Lam

二月十四日雖然過了，但這不阻礙繼續浪漫的心情，若果你喝過情人節晚餐上的美酒覺得意猶未盡，又或者你自認是一個好酒之徒，在西雅圖內外其實有很多好玩好吃好喝的地方，不如記下剩下來二月的美酒佳餚節目，帶上你的情人或朋友一起飲飽吃醉。

斯波坎味道

Taste Spokane

日期：2月24日 (星期五)

時間：貴賓門票 6:30 – 10pm / 一般入場 7-10pm

地點：Northern Quest Resort & Casino, Pend O’reille Pavillion Room

門票：貴賓門票 $100 （包提早入場，座位預訂，無限品酒，紀念酒杯，優先服務)

—般門票 $60 (入場，無限品酒，紀念酒杯)

詳情：http://www.tastespokane.com/

由Gesa Credit Union贊助，Wishing Star 基金會將於2017年2月24日（星期五）舉行第11屆年度品味盛宴。晚會將提供現場音樂，美食，各項飲料等等。 斯波坎最有名的餐廳，地區酒莊和啤酒廠，以及甜點供應商將展示他們的產品樣品。 Spaces Spaces 2016 將舉行現場拍賣，籌款和許多有趣的驚喜以幫助本地慈善機構。

西雅圖美酒美食節

Seattle Food and Wine Experience

2月24至26日一連三天的體驗西雅圖美酒美食節(Seattle Food and Wine Experience)算是本地最受歡迎的美食節之一，除了展現華州美味無比的特產之外，還有各種美酒娛樂大眾。海鮮饕客可以參加24號的Pop! Bubbles & Seafood，25號的Comfort適合喜歡療癒系料理的朋友，而最「划算」的一定是26號的Grand Tasting。詳情如下：

泡沫與海鮮

POP! Bubble & Seafood

日期：2月24日 (星期五)

時間：6 – 9pm

地點：Mccaw Hall

門票：$85

詳情：http://seattlewineandfoodexperience.com

活動將帶給西雅圖清爽的氣酒，再配上太平洋西北部的海鮮，搜羅西雅圖最好的三文魚、蛤蜊、甜蝦及生蠔。

舒適

Comfort

日期：2月25日 (星期六)

時間：5 – 8pm

地點：Fremount Foundry

門票：$55

詳情：http://seattlewineandfoodexperience.com

找緊機會在25日當天來到Fremount Foundry ，享受一系列感覺良好的食物，包括炸雞，啤酒，蘋果酒，Mac and cheese ，你能想到的都有！

你的豪華品味

The Grand Tasting

日期：2月26日 (星期日)

時間：貴賓門票 12 – 5pm / 一般入場 1-5pm

地點：Seattle Center Exhibition Hall

門票：$90

詳情：http://seattlewineandfoodexperience.com

Grand Tasting最主要的目的就是給大家發掘不同凡響的美味。海鮮、甜點、葡萄酒、精品啤酒⋯⋯應有盡有。重點推介的有Rain Shadow Meats、Collections Café和Le Pichet，這些餐廳在Yelp都有4星以上的評分。美酒方面有Alexandria Nicole Cellars 和Mercer Estates，他們都曾經拿過華盛頓州年度最佳酒莊的榮譽，還有蘇格蘭麥卡倫威士忌，希望他們會帶來15年Fine Oak或者是Rare Cask等級的好酒。

Walla Walla Wine

日期：2月27日 (星期一)

時間：因酒莊而異

地點：Leftbank Annex, Portland

詳情：http://www.wallawallawine.com

Walla Walla Valley 釀酒廠將品嚐經驗帶到波特蘭。 在一個屋簷下，市民可以品嚐40個酒莊的精選葡萄酒。主人和釀酒師隨時回答您的問題，及分享他們對葡萄酒的見解。 這活動是對Walla Walla Valley 著名的葡萄酒產區熱情和個性的承諾，也是一個機會增進您對葡萄酒的理解。

溫馨提示：

要玩得盡興不一定要為把人家到給你的每一滴酒都喝光，多嚐試才是重點，而且酒莊不會因為你把酒倒掉而不開心，品酒只需要正確做到See(看)、Swirl(搖)、Sniff(聞)、Sip(品)和Spit(吐)5個步驟即可。同時，防止攝入過高的酒精量，在杯與杯之間喝點水，也千萬不要空腹喝酒，所以不妨品嚐美酒之前吃點美食。