西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看舞台劇】

Well

日期：2月15日至3月5日

時間：2pm/7:30pm

地點：西雅圖話劇團

詳情：https://www.seattlerep.org

《Well》是曾獲東尼獎 (Tony Award) 劇作家 Lisa Kron 2004年的作品，通過細說自己照顧長期患病母親的經歷，探討「疾病」和「健康」的話題。飾演Kron 的演員率先在開場說道：「這並不是一個關於我和母親的故事」，這充滿劇場張力的作品從家人患病的傷痛，以喜劇的形式延伸到各種社會的問題。Kron 特別設立母親一角色，坐在舞台上糾正她一直以為是對的概念，以母親的角度癲覆她原有的思維。是次在西雅圖的演出，由Braden Abraham 執導，及觀眾為所熟悉的本地演員Sarah Rudinoff 及Barbara Dirickson 分別飾演Kron和母親一角。

【看音樂劇】

Rent

日期：2月21至26日

時間：2pm/7:30pm/8pm

地點：The Paramount Theatre

詳情：http://seattle.broadway.com

1996年，一個由知名作曲家創作的原創搖滾音樂劇在百老匯開幕，從此改變了美國劇院的景觀。 二十年後，Jonathan Larson的RENT繼續對世界各地的觀眾大聲喧嘩地說話。 現在，這個曾獲普利策獎 (Pulitzer Prize) 和東尼獎 (Tony Award®) 的傑作返回舞台上，正進行充滿活力的20週年巡迴演出。 RENT故事發生在一個難忘的一年，七個藝術家努力生活追求他們的夢想，憑藉恐懼而帶動歡樂和希望的啟發性信息。永恆的友誼和創造性提醒我們用唯一真正重要的事情來衡量生活，而那就是愛。

【看展覽】

《看見大自然》

日期：2月19日至5月23日

時間：星期一至二休息；星期三及五至日10am-5pm；星期四10am-9pm

地點：Seattle Art Museum

門票：成人 $19.95; 長者/軍人優惠 $17.95; 學生/青年 $12.95; 12歲以下免費

詳情：http://www.seattleartmuseum.org

是次展覽收納了39幅歐洲及美國在過去四百年來最富有歷史性的風景畫，這些不同的作品提供了一個獨特的機會，讓市民可以在偉大藝術家的角度看到自然世界。《看見大自然》以較年藝術家Jan Brueghel the Younger 寓意「五官」系列作為開始，精緻及仔細的繪畫透過視覺，觸覺，嗅覺，聽覺和味覺為題，帶大家進入一個不同的世界。展覽同時強調景觀時間和地點定位的力量，以記錄，探索和理解自然和人為的世界。著名藝術家Canaletto, Édouard Manet, Claude Monet, 和J.M.W. Turner以畫作說明一個風景如畫的城市，一塊土地，和自然現象之間的戲劇關係。市民更有機會觀賞奧地利畫家Gustav Klimt 《樺樹森林》(Birch Forest of 1903)的傑作。展覽最後一部分專注探討20世紀歐洲和美國藝術家的作品，藝術家如Georgia O’Keeffe, Edward Hopper, David Hockney, Gerhard Richter, 和 Ed Ruscha以高度個性化的方式，給傳統風景主題帶來新的視角。