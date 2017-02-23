西雅圖市提議徵收飲料稅

（編譯：劉健）西雅圖市長穆雷在星期二提出議案，將對汽水分銷商徵收稅款，並表示，稅款將作爲教育發展項目的資金。該議案將要求每盎司汽水徵收2美分稅款，預計將在西雅圖地區執行，每年將增收過百萬美元的稅收。

教育諮詢小組表示，稅收議案將有助于更多的教育投資，其目的是爲了减少不同種族膚色的學生的歷史性差异。投資也將建設「Birth-to-Five」親子項目，以及健康食物項目等等。

受征稅的産品包括：

-具有一定熱量的甜味劑，糖漿或糖粉配置的糖分飲料。

-蘇打汽水（如可口可樂，百事可樂，激浪等）

-能量飲料及運動飲料（如Monster，紅牛，佳得樂等）

-水果飲料（如Sunny D等）

-甜茶以及即飲咖啡飲料（如星巴克-星冰樂）

該條例將不收取如純果汁飲料，店內即沖飲料，嬰幼兒配方奶粉，藥用成分飲料等等。

其飲料稅的徵收在全國範圍內幷不罕見，在舊金山，奧克蘭，奧爾巴尼，加尼福尼亞，庫克等地區都有這類似的法案幷得到了選民的普遍支持。其中加州伯克利地區在兩年前便已經通過飲料稅收議案，在六月份，費城也通過了類似稅收議案。費城市議會通過了對含糖的飲食飲料徵收1.5美分每盎司的稅收議案，但居民的反應幷「不够好」，其中一個值得爭議的地方其稅收幷沒有真正幫助于低收入家庭。其報告還表示，在開始徵收的六個星期內，甜飲經銷商以及雜貨店有高達五成的銷量下滑。然而，這類報告卻並不能說服大部分民眾徵收飲料稅。越來越多的民衆相信，含糖飲料是導致肥胖及II型糖尿病的禍首罪魁，徵收稅款限制銷售是控制疾病的有效手段。

但這並不是第一次在西雅圖徵收飲料稅。幾年前，當時的市長Mike McGinn提出將徵收飲料稅作爲公園籌建的資金。於是在2010年，奧林匹亞立法通過其預算方案，制定了近8億美元的新稅收，其中包括香煙稅，瓶裝水，啤酒，糖果及汽水飲料的稅款徵收。其後在美國飲料協會的抗議下，其飲料稅在實行的一年後被廢除。