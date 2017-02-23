上街抗議 數十美國員工被老闆「炒魷魚」

美國媒體報道說，數十位企業員工上周因參加一個名為「沒有移民的一天」的抗議而被老闆解僱。報道稱，數十名包括建築工人和餐廳職員在內的美國人在周四（2月16日）未能去上班後被僱主解僱。上周的抗議旨在強調移民對美國的貢獻。

一名僱主對美國有線新聞網CNN說，他的員工要為他們的信念「付出代價」。來自科羅拉多州的斯洛斯基（Jim Serowski）說，他對開除大約30名磚瓦工並不感到遺憾。

「他們已經被警告，如果你這樣做，你是在傷害公司。如果你與團隊相左，你就不是團隊的一員，」媒體引用他的話說。不過，目前尚不知曉究竟有多少名員工被解僱。但美國媒體報道說，自上周的抗議後，已經發生了一系列類似的事件。這其中包括俄克拉何馬州的12名餐廳員工，他們接受了福克斯電視台的訪問。另外，NBC電視台報道說，18名在田納西州的商業繪畫公司員工也遭到解僱。

周四，美國的工人和學生上街抗議總統特朗普的強硬移民政策。這場抗議讓全美各地的商業和學校的正常運營受到阻撓。

在上周的一場新聞發佈會上，特朗普說他在此前一個禁止移民入境政策受阻後，將發佈一項新的行政命令。周一，美聯社引述一名資深的政府官員說，與此前一樣，新的總統令將針對來自同樣七個國家的移民：伊朗、伊拉克、敘利亞、也門、索馬里、蘇丹和利比亞。周末，包括紐約時代廣場在內的數個美國城市舉行相似的遊行，抗議特朗普總統的移民政策。

周一，特朗普將從佛羅里達州度假回到華盛頓，數千名美國人預計將參加更多的抗議。