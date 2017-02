Seattle市呈交 Freedom of Information Act（資訊自由法案），以請求索取關於 Trump移民令的資訊

在市檢察官 Pete Holmes 的指導下,Ed Murray 市長在其 2017 年市情諮文演講中宣佈,西雅圖市將就Trump總統針對移民和難民的移民行政命令,向多個聯邦機構提交一系列 Freedom of Information Act ( FOIA,資訊自由法案) 請求。目前,正在將這些請求寄往 Department of Homeland Security(DHS,國土安全部)、Immigration and Customs Enforcement(ICE,移民及海關執法局)及 Department of Justice(DOJ,司法部)。

「Trump總統的行政命令在全國各地的移民社區造成了廣泛的混亂和恐慌,」Murray 市長表示,「西雅圖曾在 75 年前大肆拘留日裔美國人 — 我們不希望再回到那段黑暗的歲月。我們要設法確定政令中關於「sanctuary cities (庇護城市)」的定義,以及聯邦政府可能對我們採取的強制措施。我們還將設法瞭解關於政令中旅行和移民政策變化的詳細資訊,包括 DACA(非法移民學生暫緩遣返)計劃。政府有責任向所有居民提供清晰準確的資訊,所以,我們準備採取行動,以獲得相關解答。」

FOIA 請求設法瞭解關於Trump總統頒發的 13768 號行政命令的詳細資訊,此行政命令宣佈「sanctuary jurisdictions (庇護轄區)」將不會獲得聯邦資金,且在制定移民政策、拘留及驅逐出境的規定方面,賦予移民局更大的自由裁量權。

行政命令的表述十分模糊,僅提供了有限的公共資訊。在 FOIA 請求中,呼籲聯邦機構向Seattle及時提供關於此命令之意圖和強制執行的所有記錄和計劃。聯邦法律規定,這些機構必須在 20 日內作出回應。

Murray市長在Idris Mosque發表市情諮文演講時表示:

「儘管目前的社會環境瀰漫著不安和恐慌,但請允許我在這裡重申承諾,我們仍將致力於為所有人打造一個迎賓的城市。在本人及市檢察官 Pete Holmes 的領導下,為應對政令中頒布的措施和關於移民和難民的言論,西雅圖今天將向多個聯邦機構呈遞一系列 Freedom of Information Requests (資訊自由請求),包括 Department of Homeland Security。我們相信,法治站在我們這邊,如果聯邦政府不及時答覆我們的請求,我們將採取法律行動。」