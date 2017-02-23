澳洲輕型飛機墨爾本購物中心墜毀五人死亡

飛機墜毀後起火，現場生升起濃煙。（GETTY IMAGES）

飛機墜毀事件發生在當地時間星期二（2月21日）上午9時，失事飛機是一架雙引擎比奇空中國王B200型小型飛機。澳大利亞當局說，這架載有五人的小型飛機起飛後不久在墨爾本購物中心倉庫附近墜毀，五人死亡。

維多利亞州助理警察局長裏尼表示，這架包機在從墨爾本艾森頓機場起飛後似乎遭遇「災難性發動機故障」。這架小型包機本來飛往塔斯馬尼亞國王島。機上人員全部死亡。

維多利亞州州長丹尼爾·安德魯斯表示，這是特別悲哀的一天，事件是維多利亞30年來最嚴重的民航事故，有幾人死亡。當地購物中心發言人說，這架小型飛機撞入購物中心後面的倉庫，但沒有工作人員受傷。

據澳洲當地媒體報道，小型飛機駕駛員是63歲的馬克斯·誇特梅因。誇特梅因和妻子擁有一家主營休閒航空服務的包機公司。該包機網站稱，誇特梅因擁有幾十年的飛行經驗以及「完美的安全飛行記錄」。

澳大利亞交通安全局表示，將對飛機墜毀事件展開調查。澳大利亞當地媒體播出的視頻片段顯示，飛機墜毀後起火，現場升起濃煙。約60多名消防隊員在現場參與滅火工作。目擊者卡希爾對當地媒體表示，「爆炸後濃煙升起來像個氣球，有30米高」。

澳大利亞總理特恩布爾表示，對事件感到「非常悲傷」，他並向遇難者家人表示哀悼。