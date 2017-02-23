西雅圖歷史上因有增稅嫌疑而被否決的五大議案

西雅圖市長穆雷在周二早晨發表徵稅提案 office of mayor

（編譯 陸雨陽）西雅圖市長穆雷近日提出了希望能在本地部分飲料徵收消費稅後，引起市民熱議，雖然這些暢銷蘇打飲料，怪獸能量飲料、薩尼D、佳得樂、星巴克卡布奇諾和亞利桑那凉茶的飲料徵收到的稅將全部投入到華州的教育資金中去，以此來減少貧富學生之間因財力而引起的學業差距，但是從華州歷史來看，這項徵稅議案也有可能在全民公決時被否決。

華州曾陸續提出過許多許多有徵稅嫌疑的議案，而大部分都被否决了，其中比較受關注的有以下五個：

77號議案，The Java Tax： 在2003年，一群教育學者和他們的支持者起草了這項議案，議案表示要在每一杯消費咖啡的基礎上增收十美分的消費稅。而該消費稅會被用於早教事業，預計每年能夠徵得7百萬美元並幫助五千名兒童。但是咖啡店老闆們對此都表示了強烈抗議，表示咖啡店就只是咖啡店，不是造錢機器。而這項議案最終也以超過二比一的比例被否决掉了。 稅收建造棒球場：在1995年9月，金郡否决了一項建議利用稅收建造新棒球場的議案。巧的是，當年西雅圖水手職業棒球隊Seattle Mariners表現非常好，在1995當季賽程裡一直名列前茅。這給西雅圖棒球業帶來了前所未有的名望。因此，華州議員也格外開恩，同意用各商鋪稅收來建造這座公共棒球場Safeco Field，以此來發揚西雅圖的棒球業。 南聯合湖的博格計劃The Bogue Plan：1911年的這項議案提出將火車站建造在聯合湖南岸並在華盛頓湖底建造隧道來連接西雅圖和科克蘭。當時的西雅圖三大報業都對該博格議案聯名提出抗議。這項議案將完全改變現有的南聯合湖，最後在次年以壓倒式投票率被否决。 西雅圖錯過建設本地輕軌系統：在1970年，金郡投票否决了在西雅圖建造本地輕軌系統regional rail system的議案。這是一個資金高達9億的交通議案，而原定用來資助西雅圖的聯邦款項被調去亞特蘭大建設馬塔系統MARTA system了，此議案也無疾而終了。雖然最後本地居民還是在1972年投票通過了Metro Transit 的輕軌系統建設。

5.單軌鐵道計劃案一拖再拖：在1997年，53%的公民贊成通過擴建西雅圖單軌系統的建設議案。在2000年，公民又通過了另一項關於單軌系統的建設議案。但是在2005年，經過多次計劃基金的超標和多次提案票决，而單軌系統卻一直未見起色，西雅圖人民最終忍無可忍否决了這項提案。據統計到2006年為止，這項提案已經花費西雅圖民衆所上交的稅收近一億美元。