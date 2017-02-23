西雅圖市議會通過對大學城的「upzoning」改造計劃

社區新聞 西雅圖市議會通過對大學城的「upzoning」改造計劃By Staff -February 23, 20173 西雅圖大學城改造計劃 平均樓房增高至UW Tower （圖中高樓）高度 AP（編譯 陸雨陽）這週二，西雅圖市議會最後一次投票表決通過了對大學城進行「upzoning」改造的提案，這令支持改造的大學城商家們非常開心。該議案提出，將在預計2021年啟動的大學城輕軌站附近的區域進行改造計劃， 具體表現為將建築物限高提升為320英呎。市長穆雷和市議會正在尋求對西雅圖多個社區進行改造，增加樓層數目，以此來吸引開發商建設更多可負擔住房。提案引發熱議，反對者認為大學區經過升級改造之後會變成高檔小區，本來就貧困的租戶更是負擔不起。支持者則認為大學城的改造能夠刺激商業，在輕軌站建成後迎來更多的顧客。「這個計劃的通過可以帶給開發商更多的機會，來拆除破舊停車場和大批量修繕房屋。」大學城區的蘇珊·賀夫（Susan Helf）說。「這項目雖然可行，但應該暫緩，因為小商家需要時間來配合城市規劃和改造。」大學城商家凱特·羅賓遜（Kate Robinson）說。這次該計劃在市議會被投票通過後，大學城的房屋平均高度將調高至320英呎，大約和華盛頓大學塔樓（UW Tower）差不多高。改造計劃可能將刺激多個停車場的重建，並且預計改造後的大學城區將容納五千多個住戶和900多戶可負擔房源。