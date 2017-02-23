微軟windows 10系統或將隱私泄露？

（編譯：劉健）歐盟數據監督機構在日前表示，微軟Windows 10操作系統的使用用戶的個人信息將很容易被收集記錄，並對此擔憂。監察機構在一年前已經給微軟公司發出通知信，希望改進該操作系統並不能清晰告知用戶什麼資料類型將被Redmond公司的服務器收集分析的問題。微軟隨後推出了一個擴展的設置菜單，讓人們自主安裝的軟件在收集數據隱私時，有著更詳盡的信息報告。但歐盟數據監控組織在第29個工作組周會上表示，其改進並沒從根本上解决問題，所提供的數據收集報告尚不足以讓用戶瞭解其記錄個人資料的程度。

數據監督機構工作組委員長Isabel Falque-Pierrotin表示，在監督機構給微軟首席執行官Satya Nadella和微軟負責隱私合作的Brendon Lynch的信件中强調，監督機構對用戶的個人使用隱私和信息資料的知情權尤為重視，並提醒微軟應該更注重個人資料的泄露的保護。

「這並不清晰。」Falque-Pierro說到，「Windows10系統的用戶有權利瞭解具體是什麼數據會被系統記錄和收集，也應該瞭解收集個人隱私的程度。」她還表示，「微軟公司應該更清楚的解釋，其收集並分析個人數據的目的是什麼，如果並不能很好的解釋原因，那這些收取信息的報告就是無用且無效的。新的系統設置應使得數據收集有更大的限制。」

在星期二發布的公開聲明中，微軟公司表示，將認真的聽取歐盟數據監控組織提出的意見，也將繼續積極配合數據監控組織工作組的工作。系統設置將允許用戶設置「全資料收集」切換至「基本資料收集」，這意味著公司將收集更少的「個人數據」。系統將致力於做出更容易讓人理解，同時也將對你的數據資料提供明確可示的收集控制設置。

自2015年推出的微軟最新個人電腦Windows 10操作系統由於涉嫌的資料隱私洩露的緣故，一直被人們所詬病。在默認設置的情況下，該軟件將自動發送其系統設置給公司數據庫，而其應用程序使用的數據情況安全性較低。此外，個人信息例如個人信息中的常用詞彙記錄，或是給數字助手記錄的個人號碼信息也將被記錄收集。對此，軟件公司表示其收集數據是用於確定廣告投放人群的範圍，而並非單獨記錄收集其隱私信息用於得到電子郵件或其他聯繫方法進行通信目的。

據報道，至少有其餘7個國家包括德國，英國，法國已經開始獨立研究操作系統，歐盟隱私監督機構工作組將單獨與各國進行信息保密的探究和協調合作。