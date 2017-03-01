2016年哪的人花錢最多?京滬人均消費支出超3萬

中國國家統計局近日公佈了31個省區市2016年居民人均可支配收入和人均消費支出資料。其中，上海、北京居民人均可支配收入都突破5萬元，人均消費支出都超過3萬元。

人均可支配收入：京滬均破5萬元

國家統計局的資料顯示，2016全年全國居民人均可支配收入23821元，比上年名義增長8.4%，扣除價格因素實際增長6.3%。

所謂居民可支配收入，是指居民可用于最終消費支出和儲蓄的總和，包括工資性收入、經營性淨收入、轉移性淨收入和財產性淨收入。

在地方層面，中新網(微信公眾號：cns2012)記者梳理發現，居民人均可支配收入排名前十位的分別是上海(54305元)、北京(52530元)、浙江(38529元)、天津(34074元)、江蘇(32070元)、廣東(30296元)、福建(27608元)、遼寧(26040元)、山東(24685元)、內蒙古(24127元)。

可見，上海、北京的居民最能掙錢，其居民人均可支配收入均突破5萬元，這兩地也是目前全國僅有的居民人均可支配收入超過5萬元大關的地區。

人均消費支出：京滬超過3萬元

國家統計局資料顯示，2016全年全國居民人均消費支出17111元，比上年名義增長8.9%，扣除價格因素實際增長6.8%。

在地方層面，居民人均消費支出排名前十位的分別是上海(37458元)、北京(35416元)、天津(26129元)、浙江(25527元)、廣東(23448元)、江蘇(22130元)、福建(20167元)、遼寧(19853元)、內蒙古(18072元)、重慶(16385元)。

其中，上海、北京的居民人均消費支出均超過了3萬元，這兩地也是全國僅有的人均消費支出超過3萬元大關的地區。

有意思的是，收入排名第三的浙江，支出排在了第四位；而收入排名第四的天津，支出則排在了第三位。這也在某種意義上說明，天津居民比浙江居民更能花錢一些。

媒體:中國「新社會階層」有7200萬 年薪高消費驚人

新的社會階層是隨著改革開放和社會主義市場經濟發展，在非公有制經濟領域和社會領域出現的一些新的社會群體。新的社會階層人士主體是知識份子，主要包括民營企業和外商投資企業管理技術人員、仲介組織和社會組織從業人員、自由職業人員、新媒體從業人員等。

根據調研統計測算，新的社會階層人士中，各群體規模分別為：民營企業和外商投資企業管理技術人員約4800萬人；仲介組織和社會組織從業人員約1400萬人；自由職業人員約1100萬人；新媒體從業人員約1000萬人。由於各類群體間存在人員交叉現象，因而，上述資料直接加總多於7200萬人。