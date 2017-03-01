伸出手的愛 – 香襲書卷

寫下這個標題的時候，有一種特別的衝動。這是清晨在朋友圈看到的一條消息……

一位城市白領，在下班之際，看見冬天的路邊賣菜的老奶奶，凍得直搓手，就花了32元錢全部買下了老奶奶的青菜，可是他竟然連個廚房都沒有。

不久前讀過的一篇文章，一位老人，用畢生的積蓄，收藏了許多價值連城的古董，孩子們都在國外，老伴去世後，就是老人的一個學生每天跟出跟進伺候著，照顧著老人的起居。大家都說這個學生是為了老人的古董才這樣做的，老人當然知道，律師宣讀遺囑時，老人大部分的收藏都給了那個學生。老人在遺囑中寫著：「我知道我的學生可能貪圖我的收藏，但是在我蒼涼的晚年，真正陪我的是他。就算我的孩子們愛我，說在嘴上，掛在心上，卻不伸出手來，那真愛也成了假愛。相反，就算是我的這個學生對我的情都是假的，假的幫了我十幾年，連句怨言都沒有，也就算是真的！」

對，就是伸出手的愛。

如果我們每一個社會人，都伸出自己的手，去幫助那些身邊貧困的人，他們會不會感覺到世界上真的有許多溫暖的東西，讓這些需要幫助的人，能在寒冷的冬天裡，也感受到世界的溫暖.

縱有抱負遠大，也要從點滴做起。伸出手來，給身邊的人一份實實在在的愛。

那個假裝成開飯館的白領買了老奶奶所有的青菜，那個學生十年如一日的照顧孤單老人，這些都是看得見摸得著的愛，是能讓人觸摸到的溫度。我們一生又會需要多少高大上的東西呢，其實在我們離開人世的時候，僅僅能帶走的就是遮蓋自己身體的幾件衣物。

在我們用力飛翔的時候，也要低下頭來看看身邊的人，伸出手來去幫助那些真正需要幫助的人。你的一點點善舉，也許對別人是一盞照明的燈。

一篇雜誌中報導的一位元留學生，遇見了一個幫助他的導師，留學生貧困潦倒，導師不僅傳授知識給他，把自己所知道的知識都傳輸出來，還帶著他出席很多場合，讓他在異國建立起人脈。留學生在成功之後，問導師為什麼這樣無私的幫助他？導師說，我只有一個要求，就是希望你能像我一樣的，把知識傳授出去，把經驗分享給大家。

這就是愛，伸出手的愛。我們不需要高談闊論，只需要付出實際行動，做一個發光體，自己充滿能量，用自己的微弱的光，來照亮那些更需要幫助的人。

對，就在當下，讓我們一起，伸出手去愛。