印度兩兄弟身患怪病 模樣異於常人不敢出門

據報道，印度浦那市的兩兄弟因患有罕見的遺傳紊亂，導致頭部變形，雙腳向內扭曲，模樣怪異嚇人。

8歲的拉梅什(Ramesh)和13歲的拉什慢•費達夫(Laxman Jadhav)是一對苦命的兄弟。他們患有一種罕見的遺傳紊亂，而且都沒有牙齒，只能完全依靠流食過活，還患有高膽固醇、高血壓和關節炎。儘管在美國和德國接受了檢查，但醫生並未對兄弟倆的快速衰老給出答案。更糟糕的是，兄弟倆還要維持這樣的生活，直到確診之後才能接受治療。

兄弟倆的母親賈達夫(Savita Jadhav)說：「我們知道他們正在快速衰老，並且隨時都有可能死去。我們已經花掉了所有積蓄給他們進行檢查，但沒人能給出結果。我們不奢望有什麼醫學奇蹟，但是我們希望能有人提供幫助，讓可憐的孩子們生活得稍微舒適點。」

孩子的父親說：「他們從沒有過上過正常人的生活。他們不能去學校，不能出去玩，也不能交朋友。當地的學校不願承擔風險，而我們也不敢讓他們出去，同齡的孩子們很容易傷害倆兄弟的自尊心。他們只能像囚犯一樣，被關在家裡。」

Aayush醫生將兄弟倆的特殊病案移交給了美國的早衰症研究基金會，但研究會的專家稱這並不是早衰症。隨後，兩兄弟又被帶去了人類遺傳學大學醫學中心的研究所。研究人員認為兩兄弟的癥狀和遺傳早衰相似，但具體情況仍待進一步的檢查。

(資料來源：阿波羅新聞網)