人，一來到世上，就和痛苦相依為命，一路兼程。先有痛苦，後有快樂。

有人告訴你， 從出生到現在都是快樂的，沒有痛苦，諸如財運好、仕途順、老婆賢慧，如此等等。沒有痛苦，那是騙人。欺騙別人，往往從欺騙自己開始。

如今，四海為家。拿起電話，那頭是爸爸媽媽飽經滄桑的聲音。我很好，吃得好，睡得好，沒問題，你們在外面好好幹，照顧好自己，不要擔心我們……其實，我們知道，爸爸媽媽年老在家，行動不便，獨自默默承受痛苦，眼淚只在黑夜裡流淌，常人無法想像。爸爸媽媽不想麻煩我們，不想讓我們在外面擔心，所以電話那頭的爸爸媽媽，頓時沒了痛苦，只有一串牽掛。

如今，漂泊在外。拿起電話，那頭傳來兒子女兒懂事的聲音。爸爸媽媽，老師說我學習進步了，作文比賽得了獎，身體也長高了……其實，我們知道，兒子女兒少了爸爸媽媽的陪伴和守護，少了彌足珍貴的父愛和母愛，生活中的困難、痛苦只有一肩挑，無所依靠，兒子女兒過早地感受了生活的艱辛，成熟當然先人一步。兒子女兒不想讓爸爸媽媽在外面擔心，所以電話那頭的兒子女兒，頓時沒了痛苦，只有一臉期盼。

如今，養家糊口，是一種時尚。走到哪裡，聽到哪裡，男人女人的口頭禪就是養家糊口。男人女人，養家糊口，背井離鄉，天各一方，幾年回不了一次家，幾年相聚不了一次。電話就是家，家在話筒裡。男人說，老闆對咱們好得很；女人說，漲了工資，發了獎金……男人知道，女人明白，天各一方，舉目無親，生活就是痛苦。痛苦，只有自己知道。電話一響，滿嘴是好，頓時沒了痛苦，只有我中有你，你中有我，共同分享愛的甜蜜。

痛苦，從來只有自己知道。告訴別人，有時會增加痛苦。那又何必呢？

作者：陳安嗣