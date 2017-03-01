李克強強調要扎實做好脫貧工作

國務院總理李克強2月22日主持召開國務院常務會議，專題聽取一年來脫貧攻堅情況彙報，要求扎實做好今年脫貧重點工作；聽取H7N9疫情防控情況彙報，切實保障群眾健康安全；部署放寬社會領域投資管理，更好啟動力補短板惠民生；要求進一步加大網路提速降費力度，降低創業創新成本促進產業升級；通過《中華人民共和國標準化法（修訂草案）》。

會議指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央對脫貧攻堅作出新的部署。去年以來各地區、各部門圍繞精準扶貧、精準脫貧，創新機制，合力攻堅，完成了年度目標任務，貧困群眾生活持續改善。在今年工作中，一要加大對集中連片特困地區、革命老區、民族地區、邊疆地區基礎設施和基本公共服務的傾斜扶持，落實易地扶貧搬遷和交通、教育、健康扶貧等任務，支持重點貧困戶危房改造，防止因病致貧返貧。二要增加轉移支付等財政投入，把統籌整合使用財政涉農資金試點推至全部貧困縣，精准聚焦有效使用資金。三要更有效實施產業扶貧，開展貧困村提升工程，發展特色產業，發揮國家重點工程、農業產業化專案帶動作用，支持龍頭企業、各方面人才和返鄉人員在貧困地區創業，壯大扶貧力量。四要完善督查核查機制，加強建檔立卡、項目資金等管理，對弄虛作假、貪占挪用等嚴肅問責。加大部門、國企、對口地區和社會力量幫扶力度，落實定點扶貧責任，調動貧困群眾努力脫貧的內生動力。

會議指出，今年我國H7N9疫情與往年相比來得較早，病例數增加。各地區和有關部門按照黨中央、國務院部署，有效開展聯防聯控。下一步，一要公開透明及時發佈疫情權威資訊，防止引起恐慌，指導家禽從業人員和公眾做好防護。二要做好病例救治，最大限度減少重症和死亡病例。充實救治力量，保證藥物供應，將相關治療費用納入醫保。三要強化疫情監測預警，加強活禽調運和養殖場監管，嚴格執行活禽市場休市、消毒、檢疫等制度，發現病例或檢出病源的地市縣要儘快關閉活禽市場，按規定採取撲殺等措施。嚴厲查處違規運輸、經營、屠宰等行為。四要推行「規模養殖、集中屠宰、冷鏈運輸、冰鮮上市」新模式，促進家禽產業升級。

會議認為，按照以推進供給側結構性改革為主線的要求，擴大社會領域對民間投資開放，有利於補短板、擴就業、增強群眾獲得感。會議確定，一是進一步放寬准入，制定引導社會力量通過多種方式建設運營醫療、養老、教育、文化、體育設施的方案，對社會需求大、群眾呼聲高的領域要儘快有突破。對社會領域民辦服務機構實行並聯審批，不得互為前置。二是鼓勵設立社會資本為主、市場化運作的投資基金，擴大股權、債券等投融資管道，支持開展智慧財產權、收益權等質押融資。三是加大土地、稅費等扶持。舊廠房、倉庫改造為文化、健身場所的，可在五年內享受按原用途和類型使用土地的政策。閒置校園校舍優先用於社會領域。落實社會領域民辦服務機構水電氣熱收費和稅收優惠政策。四是強化市場監管，出臺促進醫療、養老、旅遊等融合發展措施。

會議指出，近年來有關部門和企業持續推出網路提速降費舉措，對推動經濟升級、促進創業就業、拉動消費、便利和豐富群眾生活，發揮了積極作用。會議要求有關方面進一步順應社會期盼，繼續深挖潛力，抓緊再出臺一批提速降費新措施，加大電信基礎設施投入，提高網路服務能力和品質。

會議通過《中華人民共和國標準化法（修訂草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議強調，品質立國要強化標準引領，在完善工業品標準的同時，要著力在服務標準制修訂上下更大功夫，鼓勵企業通過標準創新促進行業標準提升，推動產業轉型和經濟結構調整升級。