2次癌症也沒被殺死的男人 靠1個肺登遍了世間險峰

Sean Swarner 是一名登山者，同時他也是第一位登遍七大洲最高峰的倖存者，同時他也是第一位癌病康復者登遍七大洲最高峰。

小時候，Sean曾經是一個普通又快樂的美國男孩，不知病痛。但是在1988年，他13歲的時候，突然身體非常不舒服….經過檢查，醫生告訴他一個從來沒有聽說過的疾病的名字：霍奇金氏淋巴瘤，而且，是晚期。Sean不知道這是什麼，甚至不知道這是癌症。他只是漸漸覺得自己和「其他普通小朋友」不一樣，他的頭髮經常掉，每天要吃各種藥物，因為藥物作用體重增加到60磅。

尤文氏肉瘤是一種罕見的癌症，當時情況緊急，醫生切除了Sean的一個肺。但Sean的病情仍然無法得到控制，他的身體越來越差。這一次，醫生給了Sean和他的家人一個數字：14天。他大約只能再活14天。那14天是Sean最黑暗、最難熬的日子。

Sean到現在都記得那時的場景：所有的小夥伴們歡快地出去玩，只留下他一個人在醫院。他光著身子，蹲在醫院的單間浴室裡，一根根地撿堵在水槽口的頭髮，然後低聲地哭了。然而14天後，他還活著。

經過種種化療和放療，Sean躺在病床上，挺過了一周、兩周、一個月….漸漸的，是一年。那一年Sean整個人基本是昏迷狀態，身體極度脆弱。

某天，當他精神好的時候，母親陪著他看《鋼鐵俠》。看著電影裡這個超級英雄上天入地，暴揍反派，身體矯健又自由，病床上的Sean許下了自己的願望：如果我還能活下去的話，我也想成為這樣的人。

「當放射線和化療藥物殺死了癌細胞卻沒有殺死你，你就戰勝了癌症。」

Sean是不幸的，但他也是幸運的。也許，神也覺得對這個男孩太殘酷，祂沒有讓Sean死去。慢慢的，Sean又一次病情奇蹟般好轉！出院後，Sean和普通男孩一樣上了高中，之後上了Westminster大學。但畢業後的他並沒有選擇和大多數人走同樣的主流職業路線。他選擇當一名登山者。因為曾經瀕死的經驗，Sean的人生觀變得和普通人不一樣。他不願意聽從社會或周圍人的「教導」去過他們想要自己過的生活，他只想活在當下，活出自己。更重要的是，他想趁著自己目前身體還健康，做自己想要做的事…畢竟，誰知道下一次癌症會不會再來呢？

既然要登山，那就先登世界最高峰——珠穆朗瑪峰吧！

癌症後的寶貴餘生就應該活得激昂又精彩~「我知道，只有一個肺就去爬世界最高峰是一個很瘋的想法。但是，之前有癌症倖存者爬過珠穆朗瑪峰嗎？沒有。所以，我想當第一個。這個理由足夠了。」有了這個計劃後，Sean搬到了科羅拉多州的埃斯特斯公園附近，開始了登山訓練。他每天背著100磅重的石頭一遍遍爬附近的山，提升自己的體能，再加上登山俱樂部裡的專業訓練，不過8個月Sean就掌握了基本的知識和能力。

在1998年，Sean23歲那一年，他來到了珠穆朗瑪峰的腳下，和朋友們一起登山。第一次登高峰就選擇珠穆朗瑪峰，這對於新手來說是一個難以想像的挑戰，但是對於Sean來說，這是一個必須完成的儀式。在他的背包裡有一面寫著來自全球幾百個癌症病人的名字，有的已經死去，有的還活著。登山的時候，Sean不覺得孤單，他感到自己周圍有無數的抗癌勇士們鼓勵著自己，為自己加油祈禱。

最終，他成功登頂，與那面旗子一起。

登上珠穆朗瑪峰的過程就像是讓人脫胎換骨一般，站在頂處，彷彿擁有了全世界。

在之後的19年，Sean登上了七大洲的最高峰，還去過了南極極點，在去年，他打算去北極極點。

完成了這一項探險，他就成功完成了探險者大滿貫（Explorers Grand Slam）。這個了不起的成績目前全世界只有54人做到，而他，將成為第一項完成此壯舉的癌症倖存者，只有一個肺的登山者。