「Seeing Nature」巡迴畫展西雅圖站開幕

By Lulu

全國巡迴風景畫展「Seeing Nature」終於蒞臨西雅圖美術館（SEATTLE ART MUSEUM），在本月初正式開幕。

展覽畫作均來自微軟共同創始人保羅•艾倫的家族收藏，收藏畫作主要出自17世紀和20世紀名畫家之手，例如十七世紀寓言畫家楊•布魯蓋爾（Jan Brueghel）的感官五部曲，以精緻及仔細的繪畫透過視覺，觸覺，嗅覺，聽覺和味覺為題，帶領參觀者用不同的感覺來體會大自然的美麗。此外，由於威尼斯是艾倫先生最愛的城市之一，畫展中以威尼斯為創作原型的畫作數不勝數。其中包括法國畫家愛德華•馬奈（Édouard Manet），克勞德•莫奈（Claude Monet），和來自義大利的卡納萊托（Canaletto）等大師對威尼斯水城各具風格的獨特描繪。

除了歐洲自然風光，「Seeing Nature」也將帶領大家領略美國本土的自然風光。而其中最為驚艷的要數英國著名藝術大師大衛•霍克尼（David Hockney）的巨型畫作大峽谷（The Grand Canyon）。該畫作是霍克尼先生在前往大峽谷遊覽時拍下的三張攝影作品拼接在一起，再在數十幅帆布畫板上用油彩繪成， 鮮明的對比色將日光照射下此起彼伏的大峽谷描繪在平面上，但賞畫者卻彷彿身臨其境，被大峽谷的廣闊和多彩所深深吸引。

著名藝術家Canaletto, Édouard Manet, Claude Monet, 和J.M.W. Turner以畫作說明一個風景如畫的城市，一塊土地，和自然現象之間的戲劇關係。市民更有機會觀賞奧地利畫家Gustav Klimt 《樺樹森林》(Birch Forest of 1903)的傑作。展覽最後一部分專注探討20世紀歐洲和美國藝術家的作品，藝術家如Georgia O’Keeffe, Edward Hopper, Gerhard Richter, 和 Ed Ruscha以高度個性化的方式，給傳統風景主題帶來新的視角。

展覽時間為2月16日至5月23日，各位熱愛自然風景畫的朋友不要錯過這場畫展。西雅圖美術館位於市中心1300 FIRST AVE，University Street地鐵站出口步行5分鐘即可到達。