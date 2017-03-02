新鮮出爐！ 台式 85°C 烘培登陸西雅圖

採訪 | Elizabeth

文 | Zita Lam

圖 | Tony Wong

風靡中港台的85°C 專業烘培與飲料連鎖，於上週五 (24日) 在塔克維拉市(Tukwila) Southcenter Mall 隆重開幕。在近兩星期的試業期間，消息旋風式地散佈到華盛頓州上下，每一天店鋪外都人潮洶湧，只為了一嚐他們的特色麵包及著名的海鹽咖啡。

開幕當日天公造美 過百名市民出席

在晴朗的天氣下，大量市民在早上七時已前來參與典禮。大會請來西雅圖台北經文處姚金祥處長、Tukwila 市長Allan Ekberg、華盛頓州小姐 Alex Carlson Helo 、美國85°C 各高層等進行剪綵形式。自2008年在加州設立第一間美國分店，現時85°C 烘培與飲料在全球已有近一千間分店。設立華盛頓州第一間連鎖店 ，營運董事 Charles Wu 指團隊花了一年多的時間來籌備，而培訓員工也用上兩週。

當年隻身從台灣來美國為第一間分店打拼的85°C烘焙大師Chili Yin 亦有出席活動，從15歲開始接觸烘焙工作，他指源源不絕的好評，是讓他研究新產品的動力，雖然做出能迎合美國人和華人的口味的過程非常不容易，他卻很享受這份工作。典禮結束後，來自Bellevue 和 Bothell 的Za、Nancy和Linda乃是正式開業後第一位客人，特別排隊兩小時的毅力來自她們在加州嚐過後便念念不忘，尤其是當天只售10¢ 的招牌海鹽咖啡。

發揚台灣飲食文化 榮幸來到咖啡之鄉

有很多人不知道 85°C 定名源自他們對咖啡執著。他們相信185°F 是烹煮義式咖啡的最佳溫度，而這份堅持也為他們烘培專業帶來成功。在冰咖啡加上海鹽奶油顛覆了一貫喝咖啡的習慣，對熟悉台灣飲料的人們來說那是一個創新的結合。美國85°C 公共關係與活動籌備負責人 Christopher Jocson 指他們採用的咖啡豆經過特別選購，再自己烘焙及磨製。咖啡的甘澀配上奶油的香甜，加上少許鹽份使它濃而不膩。

「這構思來自台灣飲食文化的根，他們習慣撒上調味在各種食物和飲料上，而我們的角色則是把它發揚光大。」Christopher 說。

至於選擇華州這地店，Christopher 指多少是因為西雅圖有咖啡之鄉的源故，「在地理考慮上西雅圖實在是一個融合多元文化的地方。推廣我們海鹽咖啡食譜予咖啡愛好者及不同族裔的客人是我們的目標之一，因此我們很榮幸來到這裡。」

打造美國市場 全靠多元產品

談到如何平衡中西口味，Christopher 認為多種類的產品有助迎合各種文化背景的客人。隨著店員一聲 “Fresh Bread”，新鮮出爐的麵包經過細心剪過烤焦邊緣，重新放到架上。接踵而來的客人在充滿奶油香味的店內繞過一圈，鬆軟溫熱的丹麥糕點、脆皮餡餅、油酥麵包再次一掃而空。除了烘培麵包糕點，85°C 還會供應超過 60種甜品及蛋糕，和不同的飲料。

「我們想締造一個一站式服務給我們的客人，」Christopher 繼續說，「尤其在Tukwila 這個繁忙的社區，我們想帶給商店、學校和市民一個方便的環境。」

Christopher 想起當初登陸美國只始於85°C 小團隊，「擁有著亞洲文化背景的我們當然了解到產品的獨特之處，可是我們那時候還未知道美國的市場，所以那是一場非常驚驗的旅程。但得到當地人對我們的抱著開放及接受的態度，讓一切的付出都值得！」

成功背後 待客之道功不可沒

經過多年的打拼，85°C 無論在亞洲及在美國都成功地脫穎而出。堅持每小時推出新鮮烘培的麵包糕點固然是原因之一，但說到底Christopher 認為對待客人的宗旨功不可沒。「除了提供五星級水準的產品，這功勞歸於每一位在85°C 工作的人員。很幸運地我們公司經營的模式像一個大家庭多於一個商業。特別是招聘總經理，我們重視他們能否對待工作人員像自己家人一樣，因為我們相信創造良好的工作環境是良好服務的關鍵。」

在半開放式的廚放裡，能留意到每個工作人員的認真，雖然大多熱銷麵包糕點在短時間裡便售罄，但客人能向店員預訂心儀的麵包。在未來九個月裡，85°C 預計將有20至25間分店陸逐開幕，亦承諾每個月推出新產品，難怪其生意能蒸蒸日上。