新劇推介

When We Rise 當我們崛起時

類型:紀錄片/劇情

頻道:ABC

首播日期:02/27/2017

由奧斯卡獲獎編劇 Dustin Lance Black撰寫和創作,《當我們崛起時》紀錄了多個同志群體現時面對的各種政治鬥爭,挫折和勝利。從20世紀初期幫助推動民權運動到今天的成功,這一短編劇集從1969年的石牆騷亂開始,講述了現代同性戀權利運動的歷史。該八小時長的系列部分靈感來自LGBT活動家Cleve Jones的回憶錄 “When We Rise: My Life in the Movement”,它將分為七部份,同時將有著名導演包括 Gus Van Sant、 Dee Rees和Thomas Schlamme 參與製作,以紀錄片的形式加上戲劇效果,探討現時民權運動的汗與淚。

熱播電影推薦

Logan 盧根/金鋼狼3:殊死一戰

類型:動作/科幻

導演:James Mangold

上映日期:03/03/2017

作為X戰警電影系列的第十部作品,該片是繼《X戰警:金鋼狼》(2009)及《金鋼狼:武士之戰》(2013年)後第三部及最後一部金鋼狼的獨立電影。依然由 Hugh Jackman 領銜主演,這乃是他第十七年飾演金鋼狼這角色。故事設定於不久後的未來,年老的盧根(金鋼狼)已成為少數僅存的變種人,他跟 X教授必順面對所有針對年輕變種人及其手下的威脅。可是隨著盧根的癒合能力逐漸退化,加上教授預測到黑暗力量的來臨,他們將與一個神秘小女孩聯手抵抗敵人。

新專輯推薦

Vagabon 《Infinite Worlds》

評分:85

風格:Indie Rock

廠牌:Father/Daughter

Laetitia Tamko的歌曲中蘊含無限的世界,它們的情緒空間隨著時間推移而變得越來越廣,隱藏的細節就在每次聆聽中逐層次顯露。 Tamko是一個多樂器演奏家和製作人,從2014年以Vagabon身份開始錄製 《Infinite Worlds》,她以前所未有的清晰度強調了她獨特的聲音和視覺。從一開始準備這專輯,她已在整個獨立音樂社區聲名大噪,其單曲 “Perdsian Garden” 唱片率先透過Miscreant Records發行,對比當時只利用聲樂及結他的風格,Tamko在新專輯加入合成鍵盤,結他和鼓,把催眠電子、聲學民謠及輕鬆的朋克搖滾襯托自己清澈的聲音。成長在喀麥隆,年幼跟隨家人搬到紐約,在適應文化衝突的過程中,音樂令她重新認識自己,因此在《Infinite Worlds》中不難發現Tamko的歌曲嵌入了她自己的故事和歷史。