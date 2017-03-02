特朗普「重建美军」政策致2018年军费「历史性」上涨

美国白宫2月27日发布2018财年预算框架，大幅提高国防预算以强化美国军事力量，为此不惜削减其他部门的开支。此举引发非军事部门、和平人士甚至部分退休将领的不满和担忧。

特朗普在竞选期间和上台之后始终把「让美军再次强大」作为优先政策之一。这次军费「历史性」上涨，符合特朗普以及幕僚推崇的所谓「力量促和平」战略思想，即以军事实力作为外交后盾。

大幅提高军费

特朗普此前在出席有关预算制定的会议时，强调预算要向美国政府和人民关心的首要事务倾斜。从白宫此次公布的预算框架来看，扩充军事实力显然是新政府的重中之重。

白宫管理与预算办公室主任米克·马尔瓦尼介绍，预算框架拟增加军费540亿美元，较去年军费增长约10%，达6030亿美元。除军费以外，其他大部分部门的预算几乎均有所削减，被削减的金额与军费增加金额大致相当。

美国《纽约时报》刊文认为，预算框架如此大幅度地向军费倾斜，除了释放加大军事投入的信号外，也是特朗普政府上台以来造势行动的延续。

竞选期间，特朗普一直把重建军队作为重点，承诺要终结国防自动减赤机制并扩大各军种规模。今年1月20日特朗普上台当天，白宫网站公布了新政府六大议题，强军是其中之一。一周后，特朗普首次以武装部队总司令身份视察五角大楼，并发布总统备忘录，开篇就提出要重建美军。

2月24日，特朗普在出席「保守政治行动大会」时再次表示，「我们将大幅全面提升国防能力。这将是美国史上最伟大的一次扩军」。

「力量促和平」

白宫网站不仅将「让美军再次强大」列为主要议题之一，还指出「力量促和平」将处于特朗普「外交政策的中心」。特朗普在「保守政治行动大会」上也强调：「没人敢质疑我们的军事力量。我们信奉力量促和平。」

针对所谓「力量促和平」，特朗普的核心幕僚之一、美国国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗曾在《外交政策》上刊文，主张军事力量是美国外交的实力基础，只有向盟友和对手展示出维护国家利益的决心，才能重新赢得尊重。

当前，美军实力依然强大，美国军费开支比其后八个国家的总和还多，但特朗普却认为美军在奥巴马执政时期遭到严重削弱，从规模、装备、士气到威慑力都大不如前。

纳瓦罗指出，特朗普将致力于终结「限军」政策，逐步重建美军，包括计划将美国海军军舰数量将从现在的274艘增加到约350艘。

特朗普推行「美国优先」外交政策，认为「军事优先」是实现「美国优先」的实力基础，「让美军再次强大」是「让美国再次伟大」的重要前提。

正面交鋒國會

当前，白宫只是提出了预算框架，特朗普「让美军再次强大」的计划能否顺利推行仍存在变数，其中最大的障碍在国会。

预算框架只是白宫、联邦政府机构、国会围绕预算制定的首场博弈。白宫还需与联邦政府机构会商，形成预算报告，由总统提交国会审议。

特朗普执政月余，就已经发布了数十条总统行动，包括13条具有法律效力的总统行政令。有分析人士认为，特朗普密集出台总统令，是因为总统令无需国会批准，可以减少审议程序，节约时间并避开阻挠风险。

然而，预算制定无法绕过国会，这将是特朗普上台以来与国会的首次正面交锋，将试水国会对特朗普具体政策的态度和立场。

可以预见，如果特朗普最终提交国会的预算报告保留鲜明「军事优先」色彩，尤其是大幅削减其他部门的开支，将在国会遭到巨大阻力，不但民主党议员会不遗余力地反对，即便在共和党内部也很难取得一致支持。

前民主党议员、美国军控和不扩散中心执行主任约翰·蒂尔尼说，花钱并不能买来安全，由于缺乏健全的军费审计、监管体系，增加军费只会带来更多债务，无益于美国国家安全。