西雅圖自行車道Burke-Gilman trail完善計劃正式通過

西雅圖自行車車道完善計劃的支持者們手持橫幅FLICKR PHOTO/LUKE MCGUFF

（編譯 陸雨陽）西雅圖擁有全美最完善的自行車騎行道Burke-Gilman trail。近日，西雅圖市新通過了一項完善該車道的計劃。這個叫做「遺失路段」的完善計劃在歷經20年後終於迎來了最好的結果。

斯考特·庫里（Scott Kubly）是西雅圖交通局的總負責人，他表示將來更完善的車道將會給周邊商業公司提供便利和帶去商機，所以這些公司也樂意為自行車道的完善出資出力。

「為了同時能夠幫助行人和美化市容，我們將會考慮幾個不同的修繕方案。比如有哪些路標我們可以使用？哪些建設方案可以把對周圍居民區的打擾降到最低？」庫里說。

這項完善計劃將沿著鬧市街（Market Street）建造一段連接Shilshole Avenue和the Ballard Locks的自行車道。這也是為了說服Ballard商業區的一些商家來支持該計劃。該計劃也要求將四車道道路改為三車道，這樣可以把人行道改寬以此來配合建設新的自行車車道。

西雅圖市當局表示他們預計將在明年年初開啟該工程。工程預算為一千三百萬美元，而設計工作將在近日開始。