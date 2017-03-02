FedEx 小企業 大獎賞 第五屆年度競賽現正開放！

聯邦快遞集團 (FedEx) 於週二 (廿一日) 宣報第五屆年度小企業獎金競賽詳情，集團將選出十間最有潛力企業並贊助一共 $120,500 美元予獲獎機構 — 此金額乃是歷年來最高點。加上，今年是聯邦快遞首次推出附加待用贈款，獲獎者可用於 FedEx Office 印刷及商業服務，協助其企業營運。獎項包括：

大獎：獲獎者一（1）名，獎金 $25,000美元，另外可獲得價值$7,500美元的FedEx Office® 印刷和商業服務

銀獎：獲獎者一（1）名，獎金 $15,000美元，另外可獲得價值$5,000美元的FedEx Office® 印刷和商業服務

銅獎：獲獎者八（8）名，獎金 $7,500美元，另外可獲得價值$1,000美元的FedEx Office® 印刷和商業服務

「小企業在我們的經濟中發揮著重要作用，這項年度競賽只是聯邦快遞幫助滿懷熱情的業主實現其發展和夢想的措舉之一，」聯邦快遞的市場策略及內容總監Bonnie Voldeng說道，「在過去五年裡，我們已目睹獲獎者在聯邦快遞獎金的幫助下，不斷推動其企業邁上新的軌道，這就是活動的宗旨 – 為他們帶來推動力，並在這些企業的生命週期中擔任值得信賴的顧問。」

2016 年競賽吸引了來自美國各地的參賽者人，獲得了超過40萬張投票。大獎得主 Ginjan Bros.是家開發並出售傳統非洲飲品的小型企業，由來自西非的兩位兄弟企業家經營。借助$25,000美元獎金和聯邦快遞運輸服務支持，Ginjan Bros.的生產大幅提升，不僅能滿足當前訂單需要，還能生產出充足的存貨，以支持不斷擴張的分銷。他們還將其中部分現金獎勵用來申請有機和無GMO產品認證。在了解聯邦快遞供應幫助小企業包裝和物流的資源的過程後，他們還計劃拓展其電子商務業務。

「獲得這樣的殊榮意義非同凡響，」Ginjan Bros.的 Mohammed Diallo表示，「贏取獎金這回事可說是只會在美國發生，我們正在活在一個『美國夢』下。」

過去四年裡，僅在美國就有1萬3千家企業參加這年度競賽。這項盛事由一個國家發展到現在有九個國家參與，美國競賽的獎金池的獎勵總額更由5萬美元躍升到超過12萬美元。

2017 年聯邦快遞小企業獎金競賽現時開放予任何美國境內，員工人數在 99 人以下及經營時間達到或超過六個月的盈利小企業。參加者可到 www.fedex.com/grantcontest 輸入其聯繫信息、撰寫有關其企業的簡短概況並上傳四張有關其企業或產品（包括其徽標）的照片。參加者還可選擇提交 90 秒的「電梯演講」視頻，作為其參賽補充，但不作強制要求。參賽期限從 2017 年 2 月 21 日至 3 月 29 日開放，投票從 2017 年 3 月 1 日開始，到 4月 5 日結束。評判期過後，獲獎名單將於 2017 年 4 月 25 日在 www.fedex.com/grantcontest 公佈。

聯邦快遞 Solutions that Matter® 助力小企業

聯邦快遞服務組合有助於小企業進入全球市場，並獲得運輸、物流和印刷解決方案。如需了解更多有關聯邦快遞如何幫助小企業的信息，請訪問聯邦快遞小企業中心，網址：fedex.com/smallbusiness

聯邦快遞集團 (FedEx Corp.) 簡介

聯邦快遞集團（紐約證交所交易代碼：FDX）為全球各地客戶及企業提供廣泛的運輸、電子商務和商業服務產品組合。公司年營業收入達到 580 億美元，致力於為客戶提供整合的業務應用方案，旗下多家公司共同參與市場競爭，並全部在享譽市場的「聯邦快遞」品牌下協同管理。聯邦快遞屢次獲選為全球最受推崇和信賴的僱主，鼓勵旗下 40 萬名員工保持「絕對、積極」的態度，注重安全、最高道德和專業標準，並且以滿足客戶和社區的需求為本。如需了解更多有關聯邦快遞如何聯接世界各地的人們與各種可能性的信息，可到 about.fedex.com。