台灣「去蔣化」：拆銅像、換台幣 數百蔣公銅像何處安身？

公園內的蔣公銅像或坐或立，姿態萬千。（網絡圖片）

台灣「二二八事件」70周年，在綠營政府「轉型正義」的號召下，「去蔣化」近日如火如荼。繼台北中正紀念堂停播「蔣公紀念歌」、文宣品被「下架」後，台灣多地近日又發生「拆蔣介石銅像」事件。

其實長期以來，綠營一直以不同方式多次推動「去蔣化」，尤以2000年和2016年獲得執政權時最為明顯；而島內對蔣介石（蔣中正）的功過，也是爭議聲不斷。

多地蔣介石銅像被拆除

大學及公園等公共空間應否擺放蔣介石銅像數度受質疑，也有「蔣公銅像」被移走甚至破壞。

上周五（24日），鄭寶清等13名民進黨立委臨時提案，要求行政院、教育部依法要求各級學校拆除蔣介石銅像，獲台灣立法院通過，轉呈行政院研擬方案。

今年1月，中興大學將校內的蔣介石銅像移除，改立已故校長湯惠蓀的銅像。2013年，台灣成功大學將本來樹立成大校園的蔣介石銅像移送校史室安置，此前一年的二二八紀念日，該銅像曾被潑紅漆。2003年3月，國立中央大學裡的蔣中正坐像遭人「割頭」，幾週後連底座都被拆除運走。

2007年3月，高雄市政府將當地「中正文化中心」更名，去除「中正」兩字，並將廳堂上的蔣介石銅像拆解並移走。

逾兩百蔣公銅像被「安置」公園

類似事件近年多不勝數。爭議聲中，學校、公園及政府機構等不要的銅像往往會被送走，而地處桃園市的慈湖紀念雕塑公園就是全台「安置」最多蔣介石銅像的地方。

1975年蔣中正逝世後，靈柩安置在慈湖陵寢，每逢忌日、誕辰，總有不少機關、團體前往謁陵，如台灣前總統馬英九每逢蔣公忌日都會前往謁陵。1997年慈湖陵寢旁也闢有慈湖紀念雕塑公園，專門安置「去蔣化」後，各級學校或機關所捐贈的蔣公銅像。據統計，園內目前已有219尊蔣介石銅像。

在文化部長鄭麗君這次宣布推動中正紀念堂轉型之前，也曾有立委劍指「中正廟」。

2016年7月，時代力量立委徐永明提案，要求將中正紀念堂轉型為卸任總統博物館。他近日又再提案修法，將法律條文內的「先總統蔣公」改為「卸任總統」，讓蔣介石「走下神壇」。

2006年，蔡同榮、薛凌、莊和子、前台聯立委羅志明等人提案連署，要求將中正紀念堂更名為台灣民主紀念館，希望當時執政的民進黨政府，能再加速中正紀念堂的更名作業。

民進黨立委：設計「新」台幣，為「中正勳章」改名

除拆除銅像、劍指「中正廟」外，也有民進黨立委在各領域提出「去蔣化」的建議。

今年1月，民進黨立委高志鵬表示打算提案修法，推行「新」台幣設計運動。他在Facebook表示：「現在鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像甚至獨裁者，硬幣也是大頭，有些朋友說都看膩了，是不是該換了？」

2016年11月，民進黨立委劉世芳對台軍衛戍兩蔣（蔣介石及其子蔣經國）陵寢，向國防部長馮世寬提出質疑：「為什麼要去衛戍兩個死人？」她表示，兩蔣陵寢是威權時代「獨裁者的墓園」，國防部用公務預算衛戌，並不符合時代潮流和轉型正義。

2016年4月，民進黨立委黃偉哲曾倡議將台灣「中正勳章」更名。他表示，「中正勳章」以蔣介石命名，歷史爭議很大，也不符轉型正義。