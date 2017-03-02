韓國「親信門」特檢組起訴30人 朴槿惠命運待定

2月22日，韓國三星電子副會長李在鎔（中）被押往位於首爾的特檢組辦公室接受問訊。（Ahn Young-Joon/AP/TT）

2月28日，隨著70天調查期滿，韓國總統「親信干政」特別檢察組的工作告一段落。在兩個多月的調查中，特檢組四面出擊，先後申請逮捕並起訴崔順實、李在鎔等「親信門」事件關鍵人物。不過，由於青瓦台方面未予配合，加之調查期限等原因，特檢組所主張的進入總統府搜查，並對朴槿惠進行當面調查未能成行。接下來，特檢組會在3月6日公佈最終調查結果。

特別檢察組對「親信門」事件的調查始於2016年12月21日，歷時70天。此前，特檢曾提請延長調查時間，但這一請求遭到代行總統職權的韓國總理黃教安拒絕。按照規定，若申請獲批，特檢組可將調查時間延長30天。

當地時間2017年2月28日下午，於當天正式結束調查的特檢組舉行新聞發佈會，就調查情況進行大致的介紹。特檢組宣佈，在調查的最後一天起訴17名嫌疑人，加上此前起訴的13人，特檢組共起訴30名嫌疑人。

在這些嫌疑人中，最為引發關注的是「親信門」核心人物崔順實，以及三星集團掌門人李在鎔。李在鎔被指向身為總統閨蜜的崔順實行賄430億韓元，以換取政府為三星集團行「方便」。崔順實則因涉嫌收受賄賂和幫其女兒「走後門」上大學等被起訴。

除上述二人，遭特檢組起訴的人員還包括有三星集團的多名高層、多名前青瓦台要員，以及涉嫌在「世越」號船難當天為朴槿惠實施整容注射的醫生等人。

特檢組在2月28日發佈會上總結稱，此次「親信門」調查完成了70%的調查目標，對調查結果的評價將交給韓國民眾判斷，相關未完待續的工作將移交檢察院，這其中就包括對總統朴槿惠的調查和起訴。

韓國現任總統以犯罪嫌疑人身份接受司法調查尚屬首次。特檢組一直將當面調查總統視為「親信門」調查最核心的部分，原計劃在上個月9日與朴槿惠「面對面」，但這一計畫遭到青瓦台方面拒絕，最終未能實現。

未能進入總統府進行搜查，也是特檢組此次調查的一大「遺憾」。上個月，特檢組調查人員曾試圖進入青瓦台進行現場調查，但遭到拒絕，後來雖然提請法院勒令青瓦台「開門」，但這一申請最終被法院駁回。

此外，去年年底，特檢組對崔順實身在海外的女兒鄭尤拉簽發逮捕令，之後通過韓國警方要求國際刑警組織對其發佈紅色通緝令。鄭尤拉在丹麥被捕後，韓國檢方提出引渡申請，後者目前正維持對鄭尤拉拘押，以考慮是否接韓方請求。

韓國總理黃教安此前就特檢組調查期滿一事表示，相關法律規定，特檢組沒有完成調查或是沒有決定是否提起公訴時，案件將移交給管轄地方檢察廳，檢方將在特檢組調查基礎上繼續調查。

黃教安還表示，今後如果檢方的調查不充分，需要另建其他調查體系時，可根據朝野協商另外成立獨立檢察組開展調查。