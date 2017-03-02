韓軍與樂天簽署薩德易地協定 將設防暴鐵欄圍護

樂天星洲高爾夫球場（EPA）

據韓媒報導，韓軍人士28日表示，將在廣尚北道星州高球場劃設軍事設施保護區，即將動用直升機空運鐵柵欄，圍護「薩德」反導系統用地，阻擋外人進入。

據報導，鑒於反對「薩德」入韓的公民團體已經堵在球場門口，此舉旨在預防肢體衝突，避免擴建駐韓美軍平澤基地時的軍民衝突重演。

韓軍與樂天集團當天簽署易地協議後，陸軍第50步兵師已開始在球場執行警戒任務。前日已有6輛武警大巴停在球場入口占道設障。

韓國國防部27日消息稱，該部收到樂天集團通報，樂天集團理事會當日表決通過將星州高爾夫球場轉讓給國防部用於部署「薩德」反導系統的議案。

韓國國防部發言人文尚均表示，軍方將在正式簽署土地置換協議後依據《駐韓美軍地位協定》向美方供地，並依次啟動設計、環評、施工，爭取「薩德」年內入韓的立場沒有變化。

另一方面，韓國國內抗議在韓部署「薩德」系統的活動仍在持續。部分韓國民眾與民間組織連日來在韓國國會及樂天百貨商場門前舉行示威，抗議部署「薩德」系統，要求樂天集團拒絕提供部署「薩德」用地。

對此，中國外交部發言人耿爽27日在例行記者會上稱，中方反對在韓部署「薩德」系統的意志是堅定的，將堅決採取必要措施維護自身安全利益，由此產生的一切後果由美韓承擔。中方強烈敦促有關方停止相關部署進程，不要在錯誤道路上越走越遠。