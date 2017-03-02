香港特首選舉：林鄭月娥遞交表格當中無民主派提名

林鄭月娥提交的提名表格不足選舉委員會半數。（AP）

香港前政務司司長林鄭月娥在周二（2月28日）向政府選舉事務處遞交選委提名表格，參加2017年香港特區行政長官選舉。

「在未來三個多禮拜，我會竭盡全力，向所有的朋友——無分建制或泛民——去解釋我的施政理念，」林鄭月娥在遞交提名表格後向傳媒發表簡短講話時說。她表示「會繼續爭取每一位選委的支持」。

但香港媒體報導指，林鄭提交的579張簽名表格中並無民主派人士的提名表。提名表格遞交將於周三（3月1日）截止，林鄭月娥說，一些政界人士在這個階段仍然選擇不提名任何人，她表示「可以理解」。

2017年香港特首選舉仍然將由選舉委員投票選出，這種被民主派認為是「小圈子」的選舉在過去數年一直受到反對派的批評。

香港當地電視媒體畫面顯示，在林鄭月娥遞交表格後離開時遇到反對派團體抗議，一度被圍住無法離開——香港不支持現屆政府的抗議者認為，林鄭月娥是被「欽點」的特首候選人，並一再聲稱她將會延續現任特首梁振英的施政理念。

林鄭月娥的提名表格將須經過選舉事務處審核，經批准後才會正式成為特首候選人。

目前已有三人提交表格。周一（2月27日）選舉委員會裁定前財政司司長曾俊華160個提名均有效，曾俊華正式成為香港特首參選人。根據《香港01》報道，160個提名中，125個來自泛民主派，35個提名屬建制派或獨立人士。

退休法官胡國興周一下午遞交表格，選舉委員會判定他提交的181個提名表，一個重覆、一個無效，最後被裁定為179個提名有效。胡國興的提名全數來自民主派選舉委員。

根據香港《明報》報道，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）主任張曉明日前在與政界人士會面中提到，林鄭月娥是中央支持的人選。張曉明並在會議上反駁中國「操縱」選舉，稱中央對特首有「實質任命權」，因此中央關心特首選舉「名正言順」。

「小圈子選舉」

香港特首選舉是由1200人組成的選舉委員會投票產生。批評者稱之為「小圈子選舉」。現任香港特首梁振英以689票當選，「689」一詞被反對派做為梁振英民意基礎薄弱的批評。

選舉委員會的1200人由符合投票資格的23萬餘名選民投票產生，但其中扣除160名分別是香港立法會議員與中國全國人民代表大會香港地區委員的「當然委員」，以及461個自動當選的席位，實際由民眾選出的席位有733個。

相比2016年9月立法會選舉將近379萬選民，同年12月11日舉辦的選舉委員會選舉只有約23萬人具備投票資格。

投票結果加上當然委員數量，本次選舉委員會泛民主派共取得325個席位，比上屆205席大幅成長。

現任特首不競逐

現任特首梁振英宣佈不競選連任後引起選情震蕩。泛民主派議員，綽號「長毛」的梁國雄，早前稱要收集3.8萬個公民提名以參選特首，但上周六（2月25日）宣佈收集進度未達標而退出選戰。

建制派另一名表態參選的葉劉淑儀，日前稱選情嚴峻，拿到門檻150個提名有難度。她指出有候選人已經「夠票」就不應該繼續拉票，但她沒有點名哪一位候選人「夠票」。

目前葉劉淑儀仍未遞交表格。