奧巴馬醫保廢除後 華州受影響最大區域

數據顯示華州符合奧巴馬醫保投保資格人數最多的區域集中在農村地區the seattle times

（編譯 陸雨陽）廢除奧巴馬醫保對華州造成的打擊是巨大的，但是對於一些健康狀況普遍較差的人口集中區來說，他們所要面臨的打擊更大。

可負擔醫保（The Affordable Care Act 簡稱ACA），還有一個運用比較廣泛的名字-奧巴馬醫保，將申請資格調整為65歲及以下的低收入人群。包括華盛頓在內的31個州和哥倫比亞特區都已經開始運用奧巴馬醫保。

而在華盛頓，符合該醫保申請資格的低收入人群通常集中在農村地區，這些地區同時也具有較高的死亡率和得病率。

司法部門已經將華盛頓州分為10個衛生管轄區域。其中兩個區域的奧巴馬醫保投保者人數尤其高：林地區（Timberlands）和斯波坎區（Spokane）。

投保人數最高的區域是林地區，其中包括華州西南部的五個郡。截止2016年11月，18%的林地區民眾辦理了醫保登記手續。而這片區域的死亡率也是華州各個區域之中最高的。

投保率第二高的斯波坎區，其中包括華州東北部的六個郡。16.9%的65歲以下民眾辦理了醫保手續。相同的是，這片區域的死亡率也是華州第二。

以上這兩個區域主要集中在農村，奧巴馬醫保讓更多的低收入人群獲得了醫療保險，但不知道將來特朗普若真的廢除了奧巴馬醫保，這些人的生命健康還是否能夠得到保障。