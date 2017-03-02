人體攝影藝術家任航猝逝震驚中國藝術圈

任航作品圖片版權REN HANG / TASCHEN

中國攝影藝術家任航於柏林辭世，終年29歲，消息震撼中國藝術圈。作為一個多產的攝影藝術家和詩人，任航以人體攝影廣為人知，並參與過世界各地重要美術館和畫廊的展覽。他亦曾受邀與國際著名品牌合作，並曾拍攝《Gucci》和《GQ》雜誌的時尚大片。

任航離世的具體原因仍待透露，有消息認為他是自殺。

德國Taschen出版社編輯迪安稱，任航於去年十月受國際政治動蕩的影響「陷入重度抑鬱，數月以來的痛苦最終使他崩潰」。

出生於中國東北吉林省，任航的攝影生涯伊始於大學，開始在百無聊賴中為朋友拍攝片。

漸漸地，他開始以個人風格鮮明的照片而知名。其鏡頭中通常展現年輕的中國男女怪誕和富雕塑性的造型。他的朋友們被攝入多部影集中，任航甚至為他的母親拍攝了個人系列。

他成長於社交媒體時代，將作品廣泛發佈在個人網站和臉書（Facebook）、 Instagram和Flickr等社交平台上，吸引了數萬粉絲追隨，其中不乏主動請纓者為他做攝影模特。

許多人認為任航的作品是在高度控制的保守社會裏，對不斷演進的性觀念、創造性與性自由的掙扎的寫照。

引述任航道：「我不希望他們對中國人的印象是機器人……或沒有性器官而把它們看作某種神秘寶藏。」

任航率真直白的作品幾乎不可避免地激起了中國大陸權威的強力反響。在一個情色攝影尚屬非法、藝術家往往需要反抗審查和國家干涉的社會中，他的作品曾被查處沒收，任航本人也被多次逮捕。

但他堅稱其攝影藝術絶無政治意圖，「我的作品中的『政治性』與中國無關。是中國政治試圖干涉我的藝術創作，」任航在2015年對電子雜誌說。

「再然後我們都變成蛇」

除了攝影，任航也在社交媒體上頻繁發佈他的情色抒情詩。以下是他在2016年創作的小詩《愛情》：

我的吻細密地可以連成線，

像蛇一樣遊弋在你顫慄的身體上每一塊嶙峋的礁石，

然後你變成蛇，我變成礁石，再然後我們都變成蛇，

交纏在一起，我們都變成礁石，撞擊著對方。

任航為世界矚目，至今受邀舉辦超過20個個展、80多個聯展，並出版了多本個人攝影集。在他辭世之前，著名的Taschen出版社剛為他出版新書《REN HANG》 。

任航有長期抑鬱症病史，他也曾公開談論過。在他的個人網站上，他直率地講述與抑鬱症的鬥爭，甚至包括頻繁的幻聽和幻像。

今年1月末，任航曾在微博上發表一則有自殺傾向的文字：「每年許的願望都一樣：早點死。」並說：「希望今年能實現。」

自任航辭世後，悲慟的粉絲紛紛在網上進行悼念。一位粉絲在微博上留言道：「我不難過，因為你在這兒曾那麼不開心。」