西點污水處理廠受損估值或高達2500萬美元

工作人員正在重建西點污水處理廠The Seattle Times

(編譯 Sandy Hu) 根據金郡發佈的消息，由於電力浪湧衝擊可能造成的兩個水泵損壞,進而導致大規模洪水來襲,侵襲使西雅圖的一家西點West Point污水處理廠的維修費用可能高達2500萬美元以上。最終花費和污水處理廠受損原因還在調查中。

2月24日金縣要求保險公司交付1000萬美元用於污水處理廠修理。到目前為止，保險公司已經發放了500萬美元，但隨著修理工作的推進，保險公司需要盡快交付2500萬美元。而最近金郡議會召開緊急會議，審議為通過加快維修的緊急合同。

工廠中的廢水洪水出現在2月9日上午2:30，洪水流量相當於工廠在大雨和融雪期間檢測的最大流量。植被區域充滿了大約12英尺的污水和雨水。洪水摧毀了數千台設備，其中包括約200台淹沒在污水中的電動機，導致電機的開關裝置和電氣面板必須全部更換。熱水管道中幾百英尺的絕緣體也必須更換，還有20到25個配電控制也被損壞。工廠內的許多儲物櫃和僱員私人物品也遭到破壞。

災難發生後，清潔工作立即展開，包括抽出污水，電機清洗和蒸汽清潔設備表面。 一些設備可被修復，但大部分由於損壞太嚴重而不得不放棄。 成本還包括在工廠運輸污泥的卡車，和一個區域性廢水處理設施。還需要用卡車運送清理出來的污物去另外一家污水處理廠進行處理。事後的修復耗費巨大。

西點工廠現在只具有原先一半的運行性能，雖然性能低於生態部門Department of Ecology的國家標準要求，但運行還算良好。 據了解，西點應該把廢水送到Puget Sound清洗至至少85％的純度。但現在廢水只有40％的清潔程度，也可能還未到達這個數值。遇到高流量的時期，以現在僅為原先一半的工廠性能來說，工廠會通過緊急旁路直接將數億未處理的廢水分流到Puget Sound。 該工廠位於Discovery Park附近，預計會一直關閉到四月份。