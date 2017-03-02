全港首個「金庸館」開幕 初展出極罕《笑傲江湖》手稿　

「金庸館」展出300多件展品，當中不乏珍貴手稿。（林若勤攝）

郭靖的戇直、楊過的不羈、令孤沖的灑脫，一個又一個為國為民的大俠在金庸筆下躍然紙上，他建構的武術世界亦令讀者迷醉。對一眾「金迷」港人來說，最令人高興莫過於可一探查良鏞先生的創作心路歷程。香港文化博物館斥資1,000萬元設立全港首個「金庸館」，展出300多藏品，並首度展出部分《笑傲江湖》的手稿，極為珍貴，亦帶參觀者走進俠義與情仇交錯的獨特世界。300多件展品中，當中約200件是來自查家，另外100多件則是由收藏家和研究金庸的學者所借出。

文化博物館館長林國輝指，整個展覽共有4個主題，包括講述金庸初期事業發展的「大俠足跡、「金庸的武俠世界」、「影視和文娛世界的金庸現象」，以及記錄金庸成就的「百年一金庸」。他又希望透過今次的展覽，讓喜愛金庸小說的讀者更了解金庸的創作心路歷程，以及將金庸的文化再次推向世界。

而展覽中最珍貴的展品就是金庸在1967年的《笑傲江湖》原稿，林國輝稱，當年金庸在新加坡的《新明日報》連載小說，以往多是由排版房處理手稿，多數的稿件最後都會被棄置；不過，由於《明報》當時是同步連載小說，《新明日報》最後索性用了《明報》的報紙稿，因此原手稿就由當地一位編輯保存至今。

展覽當中亦設有17個電腦裝置，參觀的市民可以多媒體的方式再次認識金庸筆下的小說角色，林國輝表示，博物館更首次引入了「高手過招互動照相區」，市民可化身武術高強的大俠，出現在小說的場景之中。

另外，館內亦設有為期一個月的「繪畫金庸」的附加展覽，展出150幅以金庸小說為題材的畫作，當中包括漫畫、水墨畫及白描等。