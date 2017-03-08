中國唯一的白色人種 – 塔什庫爾干

新疆喀什300公里外，有一座叫塔什庫爾干的小縣城，這裡有最壯觀、最美麗的圖景，這裡有中國五十六個民族中唯一的白色人種塔吉克族。

無論是那高原上燦若明燈的星，高聳入雲的山峰，還是塔吉克姑娘那深邃的眼眸，都足以讓你望一眼就要沉淪，來一趟便要成「癮」。

這裡是帕米爾高原上的一方淨土，蒼涼的土地卻養育了美麗熱情的「彩雲人家」中國唯一的純白種人，塔吉克族。

人們顏值很高

大眼睛高鼻樑的塔吉克姑娘明媚動人，眼眸深邃的塔吉克小伙能歌善舞，美麗的塔吉克孩童澄澈的眼睛裡，閃爍着點點星光。塔吉克人家的全家福，照片稍加潤色，就像古典的歐洲人物油畫一般。

民風很淳樸

洋溢着燦爛笑容的塔吉克族人，熱情又好客，要是和他們聊上幾句，他們會熱情邀請你去家裡做客。

治安很好

塔縣雖地處三國邊境，但是一個很和平的小城。

或許就像塔吉克族牧民說的那樣吧：「草原是牛羊的天堂，不是豺狼虎豹藏的地方。」所以，有人想干見不得人的事，都躲不過他們雪亮的眼睛。

在塔吉克族青年男女的心中，慕士塔格峰是純凈愛情的象徵。那山頂終年不化的皚皚白雪，象徵著愛情的矢志不渝，而湖間的亦真亦幻的倒影，又像極了戀人間朦朧的情意。

而在登山者眼中，慕士塔格峰是難以逾越的巍峨雪山，更是朝思暮想的傳奇之地。這些年來，能登峰頂的人並不多，但站在山腳下仰望高山，湖光山色已足夠醉人。

絢麗的水：卡拉庫里湖

如果你曾在相片中見過慕士塔格峰的壯麗，你必不會忘記山腳下那抹深色的水——卡拉庫里湖。

卡拉庫里湖是一個神奇的湖，微微泛着「黑」的水面映襯着連成片的雪山，色彩詭譎而美麗。

荒寂的城：石頭城

在塔縣縣城北側不足百米處，分佈一座蒼涼的石頭城。城外有多層或斷或續的城垣，隔牆之間石丘重疊，亂石成堆，而殘缺的城堡，就高高聳立在山丘上，甚是破敗。

這裡曾是唐羯盤陀國的都城，險山峻岭間，透過遺留的斷壁殘垣，仍不難看出其當年的雄渾與顯赫。

杏花村：阿勒馬勒克

落梅香斷無消息，一樹春風屬杏花！每年三四月，當帕米爾高原的杏花盛開之時，杏花村就美成了仙境。

就像陶淵明筆下的桃花源那樣，去往杏花村的路，是那樣不好走，那樣讓人望而卻步，但當你走進杏花村，眼前便會豁然開朗。

這裡是南疆大地上一顆璀璨的星，不僅姑娘美小伙帥，風光顏值高。連穿城而過的路，都能美哭世界。

當地人習慣稱「塔什庫爾干」為塔縣。塔縣地處帕米爾高原西部，距喀什298公里，與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三國接壤。

連接喀什與塔縣的公路，就是著名的中巴友誼之路——喀喇崑崙公路。