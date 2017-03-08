東學西漸 – 大學意想不到的課程和興趣班

大學的英文叫做university，在中世紀拉丁語原字是解作學者群體或者知識機構，在現代用語中也包含完整、屬於全體等概念。因此，大學便有為人提供完整教育的意義。的確，現在的美國大學課程包羅萬有，學校在課後亦為學生提供不少有趣的興趣班，有興趣的同學不妨多加留意。

有很多同學都不一定知道，美國部分大學會有品酒課程。當中最有名的一定要數康奈爾大學(Cornell University)酒店及旅遊管理學院的品酒課程。非學院學生其實也可以報讀，筆者就有一位朋友，當年是計算機科學專業的學生，在學校時報讀品酒課程。上課的時候是真正一邊品酒，一邊與同學暢談葡萄酒歷史和知識。課程設計也相當專業，老師都會準備詳盡筆記。筆者的朋友也表示，葡萄酒知識在美國商場是非常好的話題，可以打破新相識朋友之間的隔膜，課程有趣而實用。其他大學亦偶爾會有短期品酒班，同學可以多加留意。

既然有葡萄酒課程，當然也會有酒與芝士搭配(wine and cheese pairing)課程。其實這種飲食文化在亞洲才是剛剛冒起，因此課程對亞洲學生有一定吸引力。例如哥倫比亞大學每一個學期會有一次三小時速成班，學校會請一位資深品酒師和葡萄酒商人從歐洲葡萄酒開始說起，深入淺出，再介紹芝士製作文化。老師打破白葡萄酒才能配搭芝士的傳統觀念，向同學介紹更多流行的配搭方式，別出心裁。學校亦會安排不同學系的同學坐在一起，是交朋友和互相學習的好機會。

另一個在亞洲非常流行的課程，就是餐桌禮儀。在普林斯頓大學，同學每年有一次機會可以免費參加。大學想到現在商業世界面試愈來愈流行午饍面試，特意從紐約聘請專家到普林斯頓，教授宴會及商業用餐的禮儀和文化，希望同學將來找工作更有準備。餐桌禮儀專家一般都在倫敦和紐約受過專業訓練，非常明白禮儀背後的意思，並會即席解答同學問題，協助同學處理將來有機會面對的尷尬情況。學校慮及至此，實在貼心。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。