願你還有付出愛的能力 – 香襲書卷

今日霜降，加衣添被。一場秋雨一層涼，走著走著就到了秋深處。秋雨在夜裡潛入夢境，在白天來臨時依然多情。纏綿著秋的味道，濃濃的全是被包圍著的心情。我們不停的行走，是為了告訴老去的自己，這一生自己好好活過。我們不停的追求，我們不停的訴說，我們不停的停留。

在這個深秋裡，一直習慣了隱身、上線、寫字、聽歌。雨，還在下著。而安穩的心間，阡陌處，寫滿了生活的謎底。也許，當你在寫APP的時候，雪國的雪已經覆蓋著大地。也許在你煩惱的時候，高山的雪蓮卻已經盛開。停停走走，走走停停，人生就是風景。

忽然就到了刪繁就簡的年紀，越來越喜歡選擇性的生活。除了每天必須做好的事情，其餘的都儘量放手。如果可以，只想在安靜的院落裡，曬曬太陽，種植植物，閱讀書籍，聽音樂響起。然後，打量著歲月裡的枝椏末節，寫一段取悅自己的文字。有老友來訪，一壺老酒，一杯清茶，說說心裡的話。

可畢竟身在紅塵，仍免不了的浮華清夢。其實，現實還是一場雜亂。我們在各種各樣的場景裡，交換著角色。多想，一日清幽，萬般自在。

霜降，枯萎了的是一度秋涼。尋來毛衫取暖，坐在季節的窗前，有雨在下。想起銀杏葉該鋪落一地，那末金黃也算是暖了秋季。菊香正濃，卻無暇思量。每日裡庸庸碌碌的，生命是一場瞎忙。遲鈍的觸覺，已經被日月打磨得流光圓滑，很難觸動。蒼茫的，不盡秋意。

有人說，淚落了一夜。在這般年歲裡，連哭泣都是一份奢侈。青春裡的善感，隨著年輪的增加，幻化成了咬牙堅持的習慣。真的能落淚的人，是感性的。很多時候，我們傾訴並不是尋求安慰，只是想有一個能傾聽的物件。因為懂得，選擇了沉默。

可能你正在經歷著一場情感的遷徙，也許你正愛著一個不能去擁有的人，或者你傾盡全力的付出不被對方接受，我們經歷過的每一段情感，都是自己內心的絲絲縷縷的感悟。心痛過，流淚過，相擁過，別離過，歡笑過，失望過，這一切的心緒，都是生命裡必須經歷的東西，只有經歷過了，才會逐漸成熟。

但願，你能在成熟之後，仍然能投入的去愛。但願，你能在看透生活之後，依然飽含熱情。但願，你不被歲月遺失，還有付出愛的能力。