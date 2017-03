【新劇推介】

Feud: Bette and Joan 宿敵

類型:紀錄劇情片

頻道:FX

首播日期:03/05/2017

“What Ever Happened to Baby Jane?” 不但是在60年代風靡一時的電影,當時兩位影壇女演員劇內劇外的爭鬥更成一時佳話。這部 FX的回憶錄描述了美國影壇傳奇人物 Joan Crawford (Jessica Lange 飾) and Bette Davis (Susan Sarandon 飾) 一輩子互相較勁的故事。兩位奧斯卡獲獎女演員的職業生涯正滑下坡,她們需要在困境掙扎的同時,還要面臨年齡歧視和性別歧視等障礙。該片由《美國恐佈故事》製作人及艾美獎得獎者 Ryan Murphy 監製 ,因此不難發現多個參演《美國恐佈故事》系列的著名演員將會在《宿敵》出現,包括飾演 Geraldine Page 的 Sarah Paulson、飾演 Joan Blondell 的 Kathy Bates,同場還有著名演員 Catherin Zeta-Jones 飾演 Davis 的好朋友 – Olivia de Havilland 。

【熱播電影推薦】

The Shack 天堂小屋

類型:劇情/科幻

導演:Stuart Hazeldine

上映日期:03/03/2017

改編自暢銷同名小說,主角Mack Phillips 與三個心愛的孩子抵達山上露營,最小的女兒卻失蹤不見蹤影,隨著警方地毯式的搜尋,最後在小屋中發現了女兒沾滿血跡的洋裝,所有追查的線索亦到此為止。發生這個家庭悲劇後,Phillips 陷入痛失愛女的傷痛並患上抑鬱症,使他質疑最內心的信念。 面對信仰的危機,他收到一封神秘的信,邀請他到俄勒岡荒野的一個廢棄棚屋。他半信半疑到達棚屋,遇到三個神秘的陌生人,而通過這次見面,他彷彿找到了重要的真理,改變了他對悲劇的理解,並永遠改變他的生活。

【新專輯推薦】

Power Trip《Nightmare Logic》

評分:84

風格:Thrash Metal

廠牌:Southern Lord

Power Trip 的新專輯將其Exodus-meets-Cro-Mags 聲音帶到另一個層次。跟貼競爭對手 Pantera 或Pentagram 的進度並得行內備受尊敬的 Arthur Rizk 參與錄製,《Nightmare Logic》的粉絲將會在新專輯裡體驗到樂隊超凡的歌曲創作能力。自從2013年發行的《Manifest Decimation》,樂隊承認他們不僅在樂器上做得更好,還重塑了他們的歌曲創作過程,設計了一個更微妙和聰明的系統,無可否認,這個轉變令他們成功在各個音樂評論雜誌及網站上獲得不錯的評分。