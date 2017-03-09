春夏養陽，秋冬養陰，人的飲食起居與四季時令息息相關。唐代藥王孫思邈在《千金方》中曾說：春日宜省酸，增甘，以養脾氣。迎接春天來臨的同時，飲食習慣亦需要改變，盡量少吃帶酸的食品，並多吃帶甜的食物以補益人體的脾胃之氣。中醫認為，脾胃是後天之本，人體氣血化生之源，脾胃之氣健壯，人可延年益壽，但春季為肝氣當令，肝的功能偏亢，根據中醫五行理論，肝屬木，脾屬土，木土相克，即肝臟可傷及脾，影響脾的消化功能。因此，春季飲食調養，飲食應以辛溫、甘鮮、清淡為主，少酸多甘、少肉食多蔬果，忌油膩、生冷及刺激性食物，以防阻遏陽氣發越。以下是一些三月時令果蔬有助益脾醒胃：

1.紅棗

紅棗性味甘平，尤宜於春季食用。民間流傳著「一日吃三棗，終生不顯老」的說法，國外把大棗稱為「天然維生素丸」，其維生素P的含量為百果之冠，所含磷和鈣也比一般果品多。對於身體較虛弱，胃口又不好的人，平時可多吃點棗米飯：即以大米為主，配上點紅棗，色澤鮮艷、爽口潤甜、營養豐富。

功效：補中益氣，養血安神。

應用：宜用於脾虛食少，乏力便溏，婦人臟躁，調和藥性，調和營衛。

制法：生食，煮食或燒焦為末。

服法：做粥食用或單獨食用均可。

2.山藥

山藥營養豐富，含有蛋白質、碳水化合物、鈣、磷、鐵等成分，春季食用，可防止肝氣過旺傷脾，亦能補腎益精，使人體元陽之氣充沛，增強免疫力。山藥因含有較多的淀粉，煮熟後可代替糧食食用。現在民間流傳有許多以山藥為主的驗方，其中應用最廣的是山藥粥，即用大米煮成粥，加入白糖和蒸熟搗爛的山藥泥攪勻。本粥可健脾補肺、滋腎益精、強身健體，非常適合體弱多病者和中老年人食用。若再加入紅棗煮成山藥紅棗粥，則滋補效果更好，被人們盛贊為「長壽粥」。

功效：補脾養胃，生津益肺，補腎澀精。

應用：宜用於脾虛食少，久瀉不止，肺虛喘咳，腎虛遺精，帶下，尿頻，虛熱消渴。

制法：煮熟或炒制，補脾常需炒制。

服法：單獨食用或佐餐食用。

3.菠菜

菠菜是春天的主要蔬菜品種之一，從尼泊爾傳入我國。菠菜柔嫩味美、營養豐富，蔬藥兼優。特別是其胡蘿卜素含量可與胡蘿卜媲美。如果每天吃50克菠菜，其維生素C就可滿足人體正常需要。菠菜對衄血、便血、壞血病、消渴、大便澀滯、高血壓、腸結核、痣瘡等病有一定療效，并能促進胰腺分泌，幫助消化。若是高血壓、便秘、頭痛、面紅者，可用鮮菠菜洗凈放入開水中燙3至5分鐘，取出切碎用少許香油、鹽等拌食，一日二次當菜食用，很有療效。若是糖尿病，可用菠菜根60克，雞內金15克，水煎代茶飲；或將菠菜根切碎，雞內金研末，同米煮粥食用。

功效：養血止血，斂陰潤燥。

應用：宜用於血虛痿黃，衄血便血，壞血病，消渴多飲，大便澀滯。

制法：煮食或炒食。

服法：佐餐食用。

4. 薺菜

中醫學認為，薺菜味甘淡，性微寒，能涼血止血，清肝明目，清熱利尿，主治婦女崩漏、咯血、衄血、便血、泌尿系統感染、高血壓等。若是婦女月經過多，產後惡露不絕者，取薺菜60克，馬齒莧60克、加水煎湯服用；若是患有咳血、吐血、尿血、便血者，用薺菜60克，配有白茅根、鮮藕節各30克，煎湯內服，亦有明顯的止血效用。此外，薺菜的花曬乾後布於席下，可辟蟲，辟蚊、蛾。薺菜的種子具有明目的功效，用於青盲目翳，視物昏花。

功效：和脾利水，止血明目。

應用：宜用於水腫，小便白濁，淋痛，痢疾，吐血，便血，崩漏，月經過多，目赤腫痛。

制法：煮食或炒食。

服法：佐餐服用。

三月時令水果

枇杷、紅香蕉、櫻桃番茄、楊桃、番荔枝、青棗、甘果蔗、草莓、番石榴、牛奶蕉、柑桔、觀賞南瓜、果桑、鶴首瓜、蛇瓜。

（資料來源：大方廣）