喬寶寶 香港首位南亞裔娛樂圈歌影視搞笑明星

（晶晶專訪）喬寶寶在香港九龍出生，印度裔香港人，他原名Gill Mohinderpaul Singh，喬姓原字他的英文名Gill，印度人喜歡將長者和小孩稱作「KaKa」意思是寶寶，原中文名喬保羅，後改喬寶寶。他常笑言：印度人口十年後一定超越中國，在美國，科技和醫藥範疇印度人佔相當大的比列。

加入娛樂圈

香港無線電視台舉辦的《殘酷一叮》節目的目的是讓青少年認識以正确的價值觀，表達自己及懂得欣賞别人。他的同事覺得喬寶寶一向喜歡搞笑，很適合參加這個節目。於是他懲教署的同事將自己穿著制服的照片，剪去自己的頭像，貼上寶寶的頭像，然後幫他報名。結果寶寶收到TVB的面試通知。剛開始的時候，他只是抱著玩的心態，也希望讓子孫知道他在華人舞台的表演。為了突圍而出，他將心口的毛剃成TVB的字樣。他笑言：他有三大特徵嚴重走音，忘記歌詞，表演慾強。他從小非常喜歡看印度片和美國荷裡活的電影。他也很喜歡偶像譚詠麟的「愛情陷阱」和張國榮的「Monica」。憑著搞笑的造型，外籍人唱廣東歌，他蟬聯兩界台柱，旋即令他走紅，加入香港無線電視成為演員。

懲教工作

入娛樂圈之前，他在懲教署工作了十六年，曾是一級懲教助理，由於他不懂書寫中文，無法晉昇懲教主任。殖民地時期，懲教署規定衹要英文考試過關，懲教職員就可以升職。但回歸後，懲教職員一定要中文合格才可以升職，這樣對外籍人士可能不太公平。他說：「香港有許多難民，有時本地香港的懲教職員未必可以控制他們，而南亞裔懲教職員會講幾種語言和文化背景相近，以至較容易與犯人溝通。」2005年12，在香港舉辦的世界貿易組織第六次部長級會議，或稱韓農反世貿騷亂，所有紀律部隊取消休假。與此同時，成龍準備開拍《寶貝計劃》，監制希望喬寶寶飾演劇中長毛一角，他隨即向上司請假，他的上司嚴勵地說：「這段期間，天王都要返工，何況你叮王，除非你辭職。」成龍是他的偶像，與成龍拍戲是他的夢想，他不想錯失機會，最後決定辭職。

歌唱伯樂

他八成的收入都來源於唱歌。「黑妹」李麗霞一向對工作要求甚高，大家都喜歡稱呼她「家姐」。《殘酷一叮》之後，李麗霞所屬製作公司希望與喬寶寶合作。第一次李麗霞與他在香港大嶼山見面，喬寶寶喬裝打扮成皇帝，奇特的造型，令他們結下不解之緣。雖然他沒有登台經驗，唱歌走音，兼沒有拍子感，樂師對他唱歌的快慢節拍大感頭痛，在李麗霞悉心栽培下，現今的他無論唱歌，及登台經驗都突飛猛進，他搞笑的外形，令觀眾非常受落。他是香港娛樂圈第一個南亞裔全職藝人。他的格言：「沒有不可能的事，只要努力便會有回報。」

影視伯樂

他從2006年的「高朋滿座」的羅享利，已令觀眾留下深刻印像。其中香港著名電視劇監製王心慰，給他無數次演出機會，邀他拍攝《衝呀！瘦薪兵團》，他扮演盛小龍（Interpal 、印度豹），他並與陳展鵬、阮兆祥合唱主題曲。在電視劇《真相》扮演印度裔大狀喬大狀，本來編劇需要寶寶在劇裡強姦陳茵薇，但王心慰擔心觀眾會笑場，決定讓寶寶扮演大狀，她問寶寶：「劇情有大量台詞，是否可以記下來？」寶寶說：「當然可以。」隨即他用流利的廣東話背誦一些有關法律條例的台詞。」令王心慰非常滿意。雖然他不懂中文，但卻預先讓别人把台詞錄下，然後自己記住。他笑言：他既不英俊，又不是華裔，兼有家室，還經常出外接工作，這些不利因素，導演還繼續聘用他，令他非常感恩。

移民蘇格蘭

次子在蘇格蘭出生，一歲的時候發現次子患有先天性脊椎神經線問題，行動不便，當他六年班的時候香港沒有一間小學收他，最後入了特殊學校，太太不能接受這個事實，終日以淚洗面。次子在香港接受八年脊椎冶療，並沒有好轉。2012年，跟他結婚二十多年一直居港的印度籍太太申請加入中國國籍，竟被香港特區護照駁回，他打電話問入境處為什麼駁回申請，入境處官員說：「Confidential保密」。為了兩名兒子繼續可以在蘇格蘭升學和接受治療，決定全家移民蘇格蘭，並退出娛樂圈。現在他們很嚮往蘇格蘭的生活，太太是一個典型的家庭主婦，印度餐相當拿手。小兒子在蘇格蘭的病情也日漸轉好。大兒子拿到大學的獎學金，幫助照顧家庭，帶弟弟看醫生。而喬寶寶半年後，則返回香港娛樂圈繼續掘金。

我愛香港

喬寶寶四代都居住在中國領土，30年代，阿爺是廚師跟隨一個英國商人到上海謀生，主要招呼國民黨的政要，英美租界的高層。49年，阿爺決定全家移居香港，97年，爸爸決定移居英聯邦所屬國家。他們五兄弟姊妹，都是父母之命而結婚，但婚姻生活卻非常美滿。母親認為，雖然他們離鄉別井，但不能忘本，夫妻有相同文化背景，溝通比較容易。寶寶退休後希望會選擇留在香港，因為香港是生他育他之地。但自從太太移民香港被拒，他非常質疑香港對外藉人士的移民政策。喬寶寶的出現，令大眾市民對南亞裔人士的負面形像有所改善。他說：「南亞裔對香港也有很大貢獻，香港人未必願意做一些艱辛的工作，而往往這些工作都是由外勞去做，某些南亞裔做壞事，只是個别事件，希望只針對事，不要針對人。香港是一個國際城市，希望可以無分種族，同一天空下，中國人和外國人都是一家人。」

願望成真

他的願望既開心而簡單，知足常樂。希望有朝一天與太太環遊世界，希望以後嘗試做不同的角色，喜歡曾志偉和周星馳的幽默與搞笑，希望有朝一日也像他們一樣成功，希望香港政府切實解決香港人的住屋問題，安居樂業，民怨才會停止。喬寶寶是一個正直、快樂對家庭有承擔的人。