四家華州公司有意承建特朗普邊界牆

（編譯Sandy Hu）近日，一些華盛頓州的公司表示有興趣參與建設特朗普總統所指示的美國墨西哥邊界牆的項目。這可能是一個高達兩百億美元的建設項目。雖然唐納德•特朗普總統層屢次承諾在美國與墨西哥邊境架設邊界牆仍面臨許多未知數，其中包括由誰來負擔建設費用等問題。儘管如此，政府依然選擇迅速著手進行該項目。截至3月3日，至少有四家華盛頓公司的代表對聯邦商業機會網站上的通知做出了回應。政府要求公司在3月10日提交建設方案，要求在2,000英里的南部邊境「設計和建造幾個標準牆結構」。國土安全部表示，正式投標程序將於下週開始，並於四月中旬簽訂合同。邊界牆項目將吸引許多設計公司和建築公司的目光。超過300家大大小小的公司都對此項目表示感興趣，並且都在3月3日作出了回應。其中包括Dominion Pipe and Piling，一家位於Auburn和Longview的鋼鐵供應商。該公司是加拿大鋼鐵服務公司Varsteel的子公司。Dominion的中西部地區銷售經理布萊恩·舒爾特（Brian Schuldt）表示，對他來說，這是一個項目建設的機會。他們是對項目進行競標，而不是由於其政治因素而參加。「只要有人要建造它，一定是需要一些鋼鐵的。」Schuldt說。他還表示，雖然意識到邊境牆存在爭議，但他認為維護邊境安全是有道理的。肯特郡的美國灌裝設備公司American Piledriving Equipment也表明了對邊界牆項目的興趣。該公司在其網站上自稱為「世界領先的深基礎施工設備製造商」，擁有全球最大的打樁機器。特朗普已經給出了建設邊界牆的指示，這是他作為總統的關鍵行動之一。他於1月25日簽署了一項行政命令，呼籲「立即修建」一面南部邊界牆，用於「防止非法移民，毒品和人口販運以及恐怖主義行為」。特朗普聲稱將由墨西哥來支付這一項目的費用，但遭到墨西哥總統Enrique Peña Nieto果斷拒絕。公眾對該項目也有很大的意見分歧。 而一月份的Pew Research調查發現，39％的受訪者認為邊界牆是一個「非常重要」或「有點重要」的工程，而59％的受訪者表示認為其「不重要」或「不太重要」。調查發現民眾更支持用其他行動打擊非法移民，比如增加驅逐出境的人數等手段。