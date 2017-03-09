西雅圖流浪人口調查：大多數無家可歸者來自本地

社區新聞 西雅圖流浪人口調查：大多數無家可歸者來自本地By Staff -March 9, 20175 （編譯：劉健）在最近完成的三份研究西雅圖流浪人口構成的報告中顯示，在西雅圖失去了穩定收入和住所的流浪人群中，大多數是退伍老兵以及曾被寄養的兒童群體。對此，市政府正做出努力，將盡力提供穩定的庇護住所予無家可歸者。然而，根據西雅圖市人力服務部門辦公室的數據，在2016至今，西雅圖市仍有約3,000無家可歸者沒有永久住所。近年來，控制西雅圖不斷增加的流浪人口成為了西雅圖市長穆雷宣佈要解決的首要問題。從去年初始，市長辦公室一直強調幫助流浪人口找到永久住所的重要性，並提出了一項超過5,500萬美元的徵稅計劃以助於城市降低其流浪人口的增長率。對於將在星期五公佈的流浪人口構成報告，部門官員表示，該調查將幫助政府更好地評估城市資源的承載量，並遏制該流浪人口的增長。研究部門表示，調查者們採訪了近1,000人，在採訪期間，調查組還進行幾次焦點小組調查–針對來自城市不同地區的80人。結果顯示，有29%的受訪者年齡在31-41歲之間，有將近一半受訪者是白人，有23%的受訪群體稱他們正在上大學。調查還表明，有相當大的一部分流浪者來自於西雅圖並在本地長大。有近70%的受訪流浪者表示，他們曾在西雅圖有穩定住所，僅有13%受訪者是在別的地區成為流浪人口而後來到西雅圖。