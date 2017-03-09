港大10學科 躋身全球首10位

大學排名機構QS公布最新的全球大學學科排名，港大的牙醫學科蟬聯全球第一。（資料圖片）

大學排名機構QS公布最新的全球大學學科排名，香港8間院校共有76個學科打入全球50大，較去年增加2科；當中34個學科來自港大，佔整體的約一半，其中更有10個學科排名全球首10位，包括蟬聯全球第一的牙醫學科。

QS（Quacquarelli Symonds）自2011年開始進行世界大學學科排名，排名涵蓋的學科由去年的42個增至今年的46個，新增的學科包括解剖生理學、酒店與休閒管理及神學和宗教研究等。

全球有逾2,600間院校納入排名，去年哈佛大學與麻省理工學院分別以奪下12個學科的世界第一名雙雙稱冠，今年哈佛大學進一步奪下共15個學科的首位，以3個學科的優勢拋離麻省理工學院稱霸。

港大：文學院優勢獲關注

香港8間納入排名的院校中，港大、中大、理大、科大及教育大學共有19個學科打入世界頭20名，較去年增加一科。港大的學科表現最佳，共有37科打入前100名，當中法律學排名世界第18名，數學排第28名。

不過，港大榜上有名的學科中最少15科的排名出現跌幅，當中醫科由去年的第30名跌至今年的第34名，社會學由第28名跌至第31名，會計及財務由第23名跌至第28名。

港大發言人指，港大的文學及人文學科排名由去年的第19位升至今年的第13位，確立港大文學院躋身世界一流學府的重要地位，相信港大文學院在亞洲地區的優勢將漸獲世界關注。

中大30科 進入前百名

中大有30科打入前100名，城大及理大則分別有18及16科。當中理大於首次納入排名的酒店與休閒管理學科奪下世界第3名，另於土木工程科奪下第10名。教育大學全球教育學科的排名則下跌1位至今年的第13位。

理工大學回應指會繼續致力在教研工作方面精益求精，望能成為一所在專業教育、應用研究及夥伴協作方面表現卓越的大學。