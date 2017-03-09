應對移民政策 Immi為你保障自身權益

新型線上工具可幫助有可能被驅逐出境的移民瞭解自身權利並獲取民事法律援助，從而保障他們的未來。

美國總統特朗普稱將驅逐多達300萬移民，為應對這一威脅，移民顧問網絡(Immigration Advocates Network)與公益網(Pro Bono Net)聯手推出了immi這款免費的線上工具，旨在幫助移民瞭解自身權利、掌握可選的司法服務並獲取民事法律援助，以規避被驅逐出境的風險。

研究表明，有150多萬名無證移民可通過一些途徑在美合法逗留，如依親申請、政治庇護、U簽證、特殊移民青少年身份等，但這些移民對此卻並不知情。作為同類別第一個免費線上平台，immi可幫助美國移民輕鬆篩選此類途徑、瞭解自身權利和美國移民法，尋找引薦人，以通過其聯絡可幫助移民取得身份的民事法律援助機構。

移民顧問網絡總監Matthew Burnett表示：「對於美國移民來說，現在是一段恐怖時期，因為總統已經帶來了最嚴重的威脅。這些移民中有很多人面臨被驅逐出境的危險，但他們其實有一些合法的移民管道可選，只是他們不知道而已。我們的目標是説明盡可能多的移民使用immi，確保他們瞭解自身權利並獲得保護他們自己和家人所需的資訊和司法援助。」

Immi由移民顧問網絡和公益網共同建立，這兩個網絡在開放社會基金會(Open Society Foundations)、麥克亞瑟基金會(MacArthur Foundation)和其他捐助者的支援下，致力透過創新、有效的技術為低收入移民和其他弱勢群體擴大獲取司法服務的管道。

Immi有西班牙語和英語版本。如需瞭解更多資訊，請瀏覽：https://www.immi.org。

關於Immi

Immi幫助美國移民瞭解自身權利和可選司法服務。我們的線上篩選工具、法律資訊和非營利性司法援助機構引薦服務始終可免費使用。Immi由移民顧問網絡和公益網建立，這兩個非營利性組織是行業的先行者，致力擴大低收入移民和其他弱勢群體獲取司法服務的管道。

關於移民顧問網絡

移民顧問網絡（簡稱「IAN」）由數家首屈一指的移民維權機構合作建立，旨在擴大低收入移民獲取司法服務的管道並加強相關機構對移民的服務能力。移民顧問網絡的合作夥伴包括：美國公民自由聯盟的移民權利專案、美國律師協會移民委員會、美國移民事務理事會、美國移民律師協會、ASISTA（幫助家暴與性侵無證移民受害人的維權組織）、天主教合法移民網、移民法律資源中心、路德會移民和難民服務處、拉美裔全國委員會、美國移民法律中心、美國律師公會全國移民項目、公益網和人權宣導者協會等。如需瞭解更多資訊，請瀏覽：www.immigrationadvocates.org。

關於公益網

公益網是一個全國性的非營利組織，致力擴大弱勢群體獲取司法服務的管道。透過創新科技解決方案和建立與動員司法網絡的專長，公益網改變了需要幫助的人獲取司法援助的方式。公益網的一系列計畫和技術為大眾增權賦能並為改善其生活提供了大量資訊和自助工具，為宣導者發揮更大影響力提供了豐富資源，並動員義工以擴大幫助範圍。如需瞭解更多資訊，請瀏覽：www.probono.net。