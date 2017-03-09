奧巴馬年代獲暫緩遣返　阿根廷女子恐被美國驅逐

巴爾加斯在2月也曾被當局短暫拘留問話，但隨後獲釋。（AP）

一名曾經獲奧巴馬政府簽發暫緩遣返令的阿根廷籍女子日前公開表示害怕自己會否被遞解出境，之後被當地政府人員拘捕。

該名女子──達妮埃拉‧巴爾加斯（Daniela Vargas）──出席密西西比州一場記者會，期間她曾呼籲美國政府給予非法移民一個取得美國公民身份的方法，也透露她渴望成為一位數學教師。但她在乘坐朋友的汽車離開的時候，被移民局的人員截停並帶走。

美國《紐約時報》引述她的律師阿維蓋爾‧彼得森（Abigail Peterson）表示當局會將她與其他逾期居留者作同一看待。如果屬實，美國當局可能會直接把她遣返，而不就她的個案舉行聆訊。

巴爾加斯現年22歲，她在7歲的時候就被從阿根廷帶到美國。她透過童年入境者暫緩遣返手續（Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA）分別在2012年12月和2014年11月獲准臨時居留在美國，並可以工作。

她的居留許可在2016年11月屆滿後，用儲來的495美元在本年2月申請再次延長。

彼得森表示，當局拘留一個已遞交DACA申請的人士「十分不尋常」，也是「令人費解」的。

美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）的發言人表示，該局經核實巴爾加斯逾期居留後，才採取行動拘留她。發言人亦稱局方會把她的個案呈上法庭，讓法官決定是否需要將她遣返。

根據特朗普政府在2月下達的新規定，很多有犯罪紀錄的非法移民都是遣返的首要對象，包括曾經因為違反交通規則被定罪的人。

除巴爾加斯外，在美國有大約75萬人成功透過DACA獲准暫時居留美國。他們都被稱為「夢想者」（DREAMer），與Development, Relief and Education for Alien Minors法案的簡寫（DREAM，意為「夢想」）呼應。它的其中一個建議是讓所有參加DACA計劃的人都最終能取得美國公民資格。

奧巴馬政府曾在2010年大力推動該法案，但未獲國會通過。

現任總統特朗普競選期間曾聲言要立即取消DACA計劃，但他上任至今未曾就該計劃作明確表態。他說他發現這是一個「十分十分棘手」的事情，他也說許多參加計劃的孩子都很「了不起」，並希望能以「寬容之心」看待他們。