重賞之下？韓國大把鈔票誘惑朝鮮精英

韓朝邊界圖片版權AP

韓國政府決定，持重要機密「投誠」的朝鮮人獲得的補償金最多可將提高四倍，達到86萬美元！

韓國統一部這樣解釋提高補償金上限的理由：原定上限「已與時代脫節」，應考慮物價漲幅等因素，讓補償規模與現實接軌。

但有分析認為，韓國政府的用意是要吸引更多朝鮮高層人士脫北，特別是在前朝鮮駐英公使太永浩等精英階層投奔韓國的事例不斷增加之際。

去年8月前往韓國的太永浩（也曾音譯作太勇浩）是級別最高的脫北者之一。

補償也分等

韓國統一部5日表示，根據修改後的《關於朝鮮投誠居民保護及安居支援法實施令》，統一部對投誠人員提供的信息和投韓時攜帶裝備利用價值劃分等級，按照等級支付補償金性質的「報勞金」。

提供利於韓國國家安全保障信息的投誠人員獲得的補償金金額上限將從 目前的2.5億韓元增至10億韓元（約合86萬美元）。攜軍艦或戰鬥機投誠的朝方人員同樣最高可獲10億韓元。這是1997年之後韓國政府首次提高補償金規模。

脫北有代價

不容忽視的是，脫北的風險和代價可能也是相當高的。

首先，不少脫北者依賴人蛇逃出韓國，「中介」可能索要大筆錢財。其次，許多朝鮮人選擇通過中國進入韓國，如果被中國當局抓獲、將被遣送回朝鮮，在朝鮮等待他們的可能是牢獄之災。此外，來到韓國後如何生活，也是考慮出逃的朝鮮人最大的擔心之一。

自90年代至今，已有大批朝鮮人逃往韓國。不過早年的脫北者更多是出於經濟因素被迫逃離朝鮮。

分析人士已經注意到脫北最近出現的新趨勢。隨著朝鮮饑荒趨緩、中朝物流日益頻繁，脫北不再只是單純為了填飽肚子，還有更深層對體制忠誠的變化。