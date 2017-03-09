中國兩會：盤點李克強工作報告的四個重點

李克強稱「港獨是沒有出路的」。（AFP）

新一屆中國全國人大全體會議開幕，國務院總理李克強星期日（3月5日）發表工作報告，國際形勢、國內經濟，以至「港獨」、「台獨」皆為關注焦點。

報告確認把今年經濟增長預測定於「6.5%左右」，較去年低，又首度提及「港獨」，以及「逆全球化思潮」或會令中國面對更複雜嚴峻局面。

會議重點一：經濟增長預測調低至6.5%

李克強的報告確認，2016年經濟實際增長為6.7%，為26年來最低，而今年中國經濟增長目標定於「6.5%左右」，去年預測則為6.5%至7%。

香港浸會大學經濟系副教授巫伯雄對記者說，他認為中國今次把經濟預測定於6.5%是一個較為保守的預測，他認為經濟增長放緩或會對國內就業及出口構成壓力，最大原因是歐美政治變數較大和美國的保守主義抬頭。

對於工作報告上的內容，並沒有太大的新亮點，巫伯雄認為這反映中國經濟政策大方向已轉趨穩定，例如供應側改革思路，以及一帶一路建設等，中國有望減低對西方國家的依賴，以轉向新興經濟體。

浸大政治及國際關係學系系主任高敬文教授（Jean-Pierre Cabestan）則對法新社表示，6.5%這個經濟增長目標「聽起來偏向樂觀」。高敬文認為經濟危機不會阻止習近平繼續鞏固其權力，並把他的親信任命高層要職。

美國加州大學戴維斯分校（UC Davis）經濟系教授胡永泰（Wing Thye Woo）接受BBC電視世界新聞台（BBC World News）連線訪問時表示，如果中國致力改善空氣質素，或有助大眾更易接受經濟增長放緩。

本身為馬來西亞華人，目前也為中國財政部擔任顧問的胡永泰表示，目前中國北部城市因霧霾問題影響人民健康，「我認為人民願意以較慢的經濟增長，去換取多五年壽命。」

重點二：逆全球化及地區形勢

李克強亦在報告中提到，世界經濟增長低途態勢仍在延續，「逆全球化」思潮和保護主義傾向抬頭，主要經濟體政策走向及外溢效應變數較大，不穩定不確定因素明顯增加。我國發展處在爬坡過坎的關鍵階段，經濟運行存在不少突出矛盾和問題，中國要做好充分凖備，應對更複雜嚴峻局面。

香港智明研究所研究總監許楨對記者說，認同有關說法是與美國總統特朗普上場以及歐洲多國出現保護主義有密切關係。

他認為中國這麼緊張，是反映中國經濟過去多年，無法成功把經濟轉型，目前仍然依賴外國投資和出口工業出口，所以對逆全球化這種思潮有所疑慮。

中國人大發言人傅瑩周六（3月4日）在記者會上透露，2017年中國國防預算開支「增幅為7%左右」。這是中國自2010年以來最低的軍費增幅，也是連續第二年增幅低於兩位數。

對於李克強報告沒有提及軍事開支具體數字，許楨認為這是預期之內，因為總理工作報告普遍對國防、外交著墨較少，而有關軍事增幅較低的原因，是反映中國面臨國內一定的經濟壓力，但不排除如果特朗普對華過份強硬，中國會再次增加軍費。

而李克強去年發表的工作報告，並沒有提及領海主權爭議，今年則表示，要「堅定維護國家領土主權和海洋權益。中國作為負責任大國，在國際和地區事務中發揮了建設性作用，為世界和平與發展作出了重要貢獻」，分析相信與地區安全形勢有關。

加大戴維斯分校的胡永泰教授則表示，從特朗普針對墨西哥建圍牆的事例來看，他是「言出必行」的政客，強調「美國優先」的特朗普過往亦曾指控中國控制匯率﹑貿易易差不平等的情況，相信他會在經濟政策上採取「強烈的行動」。胡永泰猜測亦因此，李克強於報告中，甚少提及未來的外國直接投資及出入口表現。

重點三：首度提及「港獨」

李克強在工作報告稱「港獨是沒有出路的」，是香港政權移20年來首度在工作報告有「港獨」一詞。

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽接受記者訪問時表示，他認為李克強如此表態，關鍵是去年的立法會選舉及宣誓風波。「港獨以前沒有，所以現在要說。」他說。

馬嶽分析指，這是「相對溫和的講法、篇幅亦不大」，是中央「循例要表達不認可的官方立場」，因此，中央未必把應對「港獨」，放在與「台獨」、「疆獨」等同等級數。

不過，時事評論員林和立接受香港電台訪問則表示，李克強提及港獨沒有出路是「意義重大」, 顯示中央已將「港獨」與「藏獨」、「台獨」和「疆獨」歸類成性質相似，未來針對香港支持「港獨」或香港自決的打擊力度會加大。

林和立估計，行政長官選舉後，中央會加快推動香港有關國家安全的基本法23條立法的工作。

游蕙禎在立法會宣誓現場舉出一幅「香港不是中國」的標語，被取消議員資格。

據多間香港媒體報道，多名人大政協表示，李克強提及港獨是顯示中央高度關注港獨。

全國人大常委范徐麗泰和港區政協人大代表譚惠珠都認為，中央是要提醒港人港獨不可行，不要認為港獨是有出路。范徐麗泰表示，李克強已經「點到即止」，即使香港社會可容納不同聲音，但港獨是「毒藥」，需要不時提醒。

基本法委員會副主任梁愛詩認為，香港有人提出港獨是直接牴觸基本法。港區人大代表鄭耀棠及葉國謙則稱，有人在香港肆無忌憚宣揚港獨，中央高度關注是正常，表明不允許港獨繼續。

重點四：再提「一個中國」

與去年比較，李克強今次工作報告有關台灣的篇幅較長，李克強去年並沒有提及「一個中國原則」。

但今次李克強則在工作報告中表示，堅持「一個中國原則」，維護「九二共識」共同政治基楚，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，堅決反對和遏制「台獨」分裂活動。

「絶不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去。」李克強說。