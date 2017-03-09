無糖飲料不加稅？ 西雅圖稅收政策利富人

（編譯：劉健）西雅圖市長穆雷在上月提出了有關於含糖飲料增稅的議案，計劃將對市面發售的「含糖飲料」徵收每盎司2美分的飲料稅。但事實上，西雅圖的白人、高等學歷人士以及富裕人群最為喜愛的「無糖飲料」並未劃入徵稅範圍。

提議的飲料稅計劃中，對於每一支2升裝的可樂飲料，計劃就要徵收1.35美元的飲料稅。目前議案所徵收的飲料範圍為「含糖飲料」，指的是含有一定量的熱量甜味劑、糖漿以及含糖粉末調配的飲品，其中包括了常規的碳酸飲料，能量運動飲料以及含糖的（茶類及咖啡類）即飲飲料。

據計劃稱，稅收計劃的實行將帶來每年超過1600萬美元的稅收，其稅款將會被用在致力於縮小白人及非裔、拉美裔學生差距的公益項目。

據市場調查分析表示，其徵稅範圍內的「含糖飲料」，在種族，收入及受教育程度方面有顯著的消費量差別。據調研機構尼爾森·斯卡伯勒（Nielsen·Scarborough）公司提供的研究結果表明，西雅圖地區內有70%的拉美裔和66%的非裔人群稱在過去的一個星期內飲用過「含糖飲料」。相對白人和亞裔人群的調查結果，相同問題的答案比例只分別有54%和56%。此類調查的數據結論與全國的結果相當一致。研究還表明，其「含糖飲料」的常規消費者將普遍相對比「無糖飲料」消費者更貧窮，平均受教育程度也更低。其「無糖飲料」的消費者有截然不同的人口分佈狀況。喜愛飲用人造甜味劑飲料的亞裔和白人人群，比非裔和拉美裔的消費人群會略高一些。經常飲用「無糖飲料」的人群是相對更為富裕的群體，也更有可能擁有學士或碩士以上學位。在西雅圖，「無糖飲料」消費人群的家庭收入中位數將比經常購買「含糖飲料」的人群高出過萬美元的均值。

數據調查還顯示，在西雅圖交通樞紐區域的「含糖飲料」的消費量相當低，在77個城市市場中排名位列第75位。

西雅圖市長發言人本頓·斯壯（Benton·Strong）介紹，飲料稅的徵收是有利於公共福利及公眾健康的。「含糖飲料」是導致營養過剩、2型糖尿病的主要病發原因之一，徵稅計劃將對此類飲料的消費產生抑制的作用。然而，事實上「無糖飲料」並不比「含糖飲料」健康，眾多研究人員表示，飲用「無糖飲料」根本無助於減肥，而且同樣會引發營養過剩、肥胖及2型糖尿病。

在一月，費城已通過了類似的飲料稅法案，「含糖飲料」將徵收每盎司1.5美分的飲料稅。據發言人斯壯表示，在公佈最終方案之前，市政府將對該計劃的種族平等問題進行重新評估，並重點分析其稅收後的影響。